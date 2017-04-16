YOURZONE- صرخة مظلوم أم قبلة وداع؟

هذا المقال منقول عن موقع YOURZONE

لمعت موهبته مع نادي ملقا بعد أن فاز بجائزة الفتى الذهبي في عام 2012 لينضم في العام التالي لصفوف ريال مدريد. ودخل الفتى الصغير بأحلامه الكبيرة إلي قلعة الميرنجي طامحاً وطامعاً أن يجد لنفسه مكاناً بين الجواهر المتلألئة التي تزين التاج الملكي.

في البداية أقنع الشاب صاحب الواحد والعشرين عاماً وقتها نفسه أن الطريق لا يزال طويلاً وليس عليه سوى العمل والإجتهاد وستأتيه الفرصة حتماً. ولكن بالرغم من أنه دائماً ما يكون حاضراً ومتألقاً كلما طلب منه أن يكون موجوداً إلا أنه يجد نفسه بإستمرار في المباراة التالية ولأسباب غير مفهومة على مقعد البدلاء بل أن الأمور أحياناً تتجاوز حد المنطق ولا يجد إسمه حتى بين البدلاء.

وكان الفتى الموهوب يعزي نفسه دائماً بأن الفرصة ستأتي يوماً وأن أسعار النجوم الفلكية في كتيبة النادي الأبيض تجبر المدربين على الدفع بهم في التشكيلة الأساسية في معظم الأوقات خاصة أن الأمور تحسنت كثيراً في عهد الإيطالي أنشيلوتي وبدرجة أقل مع الإسباني رافائيل بينيتث.

ولكن صبر إيسكو نفذ تماماً مع قدوم الفرنسي زين الدين زيدان على رأس الطاقم الفني لنادي العاصمة الإسبانية والذي لم يمنحه الفرصة إلأ قليلاً رغم هبوط مستوى نجوم ال BBC في العديد من المرات.

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