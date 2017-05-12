YOURZONE- زيدان ..مجد ذهبى لا ينتهى

هذا المقال منقول عن موقع YOURZONE

يصنع العظماء من اللاعبين امجادهم باقدامهم ...لكن من يقرر منهم ان يخوض مهنه المتاعب .. التدريب فقد لا يلاقى نفس النجاح وقد تصبح علامة سوداء بعد تاريخ ابيض ...قليل منهم من يستطيع ...فالامر مختلف ويحتاج الى شخص غير عادى ... فان باستن ومارادونا لم يستطيعا ... لكنه زيزو يا ساده

اذا حالفك الحظ يوما وكنت حاضرا فى مباراة كبرى فى نهائى عظيم مثل نهائى رابطه الابطال ..فستحكى لاولادك عن هذا اليوم كذكرى لا يمحوها الزمن ..فمابالك لو كنت من صانعى الحدث؟ على ارضيه الميدان شغف كبير وولع ورغبه متدفقه لتحقيق المجد وكتابه سطر جديد فى تاريخ الكره الاوروبيه ..اجواء اسطوريه لكن المجد يكتب دوما باسم المنتصر ...سيذهب زيدان الى كارديف حاملا معه صولجان المجد الاوروبى فى مناسبة للتتويج ولحظات قد عرفها زيزو على مدار مشواره الكروى على مستوى الانديه والمنتخبات ولعل اشهرها تلك اللحظه المضيئه حينما انفجر ملعب هامبدن بارك فى جلاسكو باسكتلندا من الانبهار بعبقريه زيزو حين سجل هدفا خرافيا فى مرمى ليفركوزن وعاد بالكأس الى مدريد ليكمل معانقته للذهب فى ايامه الذهبيه.

لقراءة المقال كاملا اضغط هنا