YourZone - زيدان كلاكيت نهائي ميلانو في كييف وتجارب ليفربول السابقة

وصول زيدان إلى المرة الثالثة توالياً لنهائي دوري أبطال أوروبا هو ليس مجرد رقم وتم تحطيمه أو حتى تاريخ جديد تمت كتابته، ‏إنما هو مجموعة من التجارب التي عاشها المدرب رفقة لاعبيه من معرفة الأجواء الخاصة بمباراة العمر من مشاعر وأحاسيس ‏تختلط بالفخر والفرحة ونشوة الفوز، لكن في بعض الأحيان هي تجارب تكتيكية مفيدة جداً لزيزو.‏

يدخل ريال مدريد الإسباني السبت المقبل مباراته التقليدية السنوية باعتباره الطرف الثابت منذ موسمين في نهائي أعرق البطولات الأوروبية بدوري أبطالها، في كلاكيت مكررة منذ عامين، واستطاع المدرب زين الدين زيدان هذا العام أن يحلق بتشكيلته الثابتة ويحجز مقعداً بنهائي كييف هناك في أوكرانيا وهذه المرّة الطرف الآخر هو ليفربول الإنكليزي.

مواجهة ريال مدريد لليفربول السبت المقبل هي سيناريو مشابه لزيدان عن نهائي 2016 في مدينة ميلانو أمام الجار أتلتيكو مدريد، وقتها حقق الريال البطولة بعد مباراة تكتيكية بطولية وصلت إلى ركلات الحظ الترجيحية التي وقفت مع رونالدو ورفاقه حينها ليرفع راموس لقب الحادية عشر للنادي الملكي.

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