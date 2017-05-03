YOURZONE - ريال مدريد يعبد طريق كارديف

هذا المقال منقول عن موقع YOURZONE

جماهير الميرينغي تعيد بالزمان ذكريات نهائي نسختي 2014 و 2016 لتجعل من تلك التواريخ كابوسا لا يفارق مخيلة كل من يرفع راية الروخيبلانكوس ..

صدام أدلى بمظاهر التشويق فيه منذ البداية عندما أستغل الدون عرضية كارفخال و حولها لأول الأهداف معلنا أن الأسبقية المعنوية هي أسبقية ملكية ! إستمر ضغط أبناء زيدان فكثفوا من هجماتهم المعتمدة خاصة على الكرات العرضية و ضربة ركنية إنبرى لها " فاران " و لكن التصدي كان حاسما ل " أوبلاك " و في غفلة عن الجميع تسرب المهاجم " غاميرو " وسط محور الريال محاولا تحويل تمريرة " كوكي " لفرصة خطيرة و لكن الإستباق كان للعملاق " نافاس " .. شوط أول إنتهى على مقصية بنزيمة التي أفتقدت لقليل من الدقة لتزيد سحرا على سحرها ..

" سيميوني " أراد تعديل أوتار فريقه المنفلتة فأقحم " توريس " مكان غاميرو لعله يكون كاتب معزوفة التعادل فقابله " زيدان " بتغيير إضطراري كان فيه " ناشو " معوضا ل " كارفخال " المصاب ..سارت المباراة في شوطها الثاني دون أحداث تذكر حتى ظهر الملك رونالدو بلدغته القاتلة التي صوب سهامها تجاه شباك " أوبلاك " ..

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