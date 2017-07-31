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ما هو السر وراء استمراية تشيلسي و حصوله على لقب الدوري الانكليزي مرة أخرى؟؟ وكيف استطاع التفوق على الاموال الكبيرة التي صرفت من قبل ادارات الأندية الأخرى ؟؟ كلمة السر هي رومان ابراموفيتش.. من هو رومان ابراموفيتش ؟

ملياردير روسي من مواليد مدينة ساراتوف الروسية عام 1966

تقدر ثروة ابراموفيتش حسب مجلة فوربيس بحوالي 7.6 مليار دولار بالمركز 13 بين اثرياء روسيا وال151 بالعالم .. ابراموفيتش استحوذ على حصة بشركة النفط الروسية العملاقة سيبنفت بالشراكة مع الملياردير بوريس بيرزوفسكي قبل ان يبيع الاخير حصته كاملة لابراموفيتش بال2000 بعد ملاحقة قضائية لبيرزوفسكي .. في عام 2005 وسع استثماراته بالحديد الصلب وفي نفس الوقت باع حوالي 73% من حصته بشركة سيبنفت لشركة غاز بروم .. ابراموفيتش يملك تاني اكبر يخت بالعالم بسعر 400 مليون دولار تقريبا .. اضافة لكون ابراموفيتش رجل اقتصاد فهو رجل سياسة فهو حصل على مقعد بمجلس الدوما عام 1999 وعين حاكم لمنطقة تشوكوتكا النائية باقصى شمال شرق روسيا عام 2000..

في حزيران يونيو عام 2003 اصبح مالك نادي تشيلسي اللندني بعد ما استحوذ على معظم اسهم النادي من المالك السابق كين باتيس الذي استحوذ بدوره على معظم اسهم نادي ليدز يونايتد.. وبدأ بثورة داخل النادي تجلت بالتعاقد مع كلاوديو رانييري وبجلب كوكبة من النجوم بقيمة اكثر من 100 مليون جنيه استرليني ولم يتكلل موسمه بالنجاح و انهى النادي موسمه الاول مع ابراموفيتش بالمركز التاني خلف ارسنال .. عام 2004 قرر الملياردير الروسي التعاقد مع المدرب البرتغالي الشاب جوزيه مورينيو المنتشي بالفوز بدوري ابطال اوروبا مع نادي بورتو البرتغالي قبل اشهر وبدأ عدد من التعاقدات الكبيرة ابرزها صفقة اندريه شفشنكو بمبلغ قياسي بلغ 30 مليون جنيه استرليني بالاضافة ل ديدير دروغبا و اريين روبين وعدد من الصفقات الأخرى التي غيرت خطط الفريق و شكله وطموحات جماهيره..

وكانت فترة جوزيه مورينيو مليئة بالانجازات والألقاب أبرزها لقب الدوري الانكليزي موسمي 2004-2005 و 2005 -2006 و كأس الاتحاد الانكليزي عام 2007 استُبدل بعدها مورينهو بأفرام غرانت الذي قاد الفريق للوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى حيث خسر أمام مانشستر يونايتد بضربات الترجيح ,ليخلفه غوس هيدينك محققا كأس الاتحاد الانكليزي ..

خلفه كارلو أنشيلوتي واستطاع أن يحقق الثنائية الأولى للفريق بإحراز لقب الدوري الممتاز وكأس الاتحاد في موسم 2009-2010 ليصبح بذلك أول فريق إنجليزي من الكبار يحرز مئة هدف في موسم واحد منذ 1963

وفي عام 2012 عُين روبيرتو دي ماتيو مدربًا مؤقتًا؛ وقاد تشيلسي لتحقيق كأس الاتحاد الإنجليزي للمرة السابعة كما حقق بطولة دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى ليصبح أول فريق لندني يفوز بالبطولة بعد أن تغلب على بايرن ميونخ 4-3 بركلات الترجيح