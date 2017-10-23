YOURZONE - خلطة حسام البدرى للعبور إلى النهائي

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أولى دقائق الشوط الأول الأهلي يضغط على دفاعات النجم الساحلي لإحراز الهدف الأول لأنه يعلم جيداً كلما تأخرت في التهديف كلما اكتسب الفريق الخصم الثقة ويقوم بتنظيم صفوفه وبالتالي حصل الأهلي على خطأ على الطرف الأيمن من الملعب لينفذها على معلول و يخطئ مدافعي النجم في تشتيت الكرة وأخطأ أيضاً الحارس أيمن المثلوثي في الإمساك بها فأحرز الأهلي الهدف الأول في الدقيقة 2 من الشوط الاول.

هذا الهدف جعل نادى النجم الساحلي يندفع إلى الهجوم ليعيد الأمور إلى نصابها فاعتمد الفريق التونسي على الكرات الطويلة، والضغط على الخصم في حالة انقطاع الكرة لمنع الهجمات على مرمى المثلوثي و اللعب بطريقة الـ 3-5-2 ، ولكن المدير الفني حسام البدري أعطى التعليمات بالرجوع إلى الدفاع و الاعتماد بطريقة 4-1-4-1 لعمل "كماشة" على مهاجمي النجم الساحلي وانعدام الخطورة على مرمى شريف إكرامي و الاعتماد على الهجمات المرتدة من على الأطراف وإعطاء حرية الحركة من لـصالح جمعة لمسانده زملائه في جعل الهجمة أسرع لإحراز الهدف الثاني.

بالاعتماد على الهجمة المرتدة من على الأطراف جعلت اللاعب وليد أزارو يعود بعد صيام عن تسجيل ليحرز الهدف الثاني من عرضية مؤمن زكريا في الدقيقة 23 من الشوط الأول مستغلاً اندفاع لاعبي النجم الى الهجوم، ثم تأتى الدقيقة 39 ليحرز الهدف الثالث وليد أزارو هدف طبق الأصل من الهدف الثاني والذي رد به على المشككين على مستواه لضياعه الفرص وليكتب صفحة جديدة مع الشباك لينتهي الشوط الأول بثلاثة أهداف مقابل لاشيء لصالح المارد الأحمر.

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