YOURZONE - حراس المرمى يتلاعبون بنتائج المباريات!

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حارس البيرو

لعب الحارس دوراً مهماً في الحفاظ على نظافة شباك منتخب بلاده خلال تصفيات كأس العالم عن أميركا الجنوبية، وخاصةً خلال المباراة الأخيرة أمام الأرجنتين، حيث حرم جاليسي لاعبي التانغو من احراز أي هدف، وتوالت هجمات ميسي وزملائه ولكن بلا فائدة أمام صمود جاليسي، الذي وضع منتخب بلاده على الطريق الصحيح للتأهل نحو المونديال لأول مرة منذ خمسة وثلاثين عاماً، في حين دفع بالمنتخب الأرجنتيني إلى طريقٍ صعب قد يبعده عن كأس العالم بشكلٍ كامل.

حارس بوليفيا

تمكن كارلوس لامبي حامي مرمى بوليفيا من ابراز أفضل امكانياته أمام السامبا البرازيلية، فكان رجل المباراة بلا منازع، حيث لم يكتف بمنع الأهداف، بل وقف كالسد بوجه نيمار الذي انفرد به عدة مرات ، بالإضافة إلى العديد من التسديدات القوية من لاعبي البرازيل، وتألق لامبي على الرغم من خروج منتخب بلاده من التصفيات وحلولهم بالمركز التاسع، في حين ضمن نيمار وزملائه التأهل مبكراً.

ابراهيم عالمة

أنقذ شباك المنتخب السوري من الأهداف أمام أفضل المنتخبات الآسيوية، سواء ايران أو استراليا وقبلها كوريا جنوبية و أوزبكستان وغيرهم، وفي آخر مباراة أمام الكنغر الأسترالي تصدى العالمة للعديد من الكرات صعبة، سواء التسديدات البعيدة أو الرأسية، وسبق ذلك تألق لحارس نسور قاسيون أمام الكوري والإيراني ؛ لينجح مع رفقائه بإيصال المنتخب السوري إلى الملحق الآسيوي ولربما إلى كأس العالم لأول مرة.

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