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دوري أبطال أوروبا
كرة القدم

YourZone - حالة طوارئ في برشلونة بتعادل جديد قبل قمة أتلتيكو مدريد

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نعم لم يعرف فريق برشلونة طعم الخسارة حتى الآن في مسابقة الدوري الإسباني في الموسم الحالي، وهو ما جعل جماهيره تعتقد أن فريقها سوف يفوز باللقب بسهولة بالغة دون أي عناء، ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل تفاؤل الجماهير الكتالونية إلى حد اعتقادها أن فريق برشلونة سوف يفوز بالثلاثية في نهاية الموسم الحالي.

AFP



ولكن يبدو أن جماهير نادي برشلونة سوف تستيقظ من حلم جميل على كابوس مفزع للغاية لم يتوقعه أي أحد، وخاصة وأن فريق برشلونة به العديد من العيوب القاتلة سواء من الناحية الهجومية أو خاصة على مستوى خط وسط ميدانه إضافة إلى خط دفاعه، إلا أن هذه العيوب لا يراها أي أحد حينما يسجل ميسي هدفاً جميلاً أو حينما يتألق سواريز ويُسجل في شباك المنافسين.

وتبقى الأزمة الكبيرة أن الإسباني فالفيردي مدرب فريق برشلونة نفسه هو أيضاً لا يرى هذه العيوب على الإطلاق، وهو ما قد يؤدي في نهاية المطاف إلى خروج فريق برشلونة خالي الوفاض دون أن يتمكن من تحقيق أي لقب على الإطلاق.

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