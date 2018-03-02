YourZone - حالة طوارئ في برشلونة بتعادل جديد قبل قمة أتلتيكو مدريد





ولكن يبدو أن جماهير نادي برشلونة سوف تستيقظ من حلم جميل على كابوس مفزع للغاية لم يتوقعه أي أحد، وخاصة وأن فريق برشلونة به العديد من العيوب القاتلة سواء من الناحية الهجومية أو خاصة على مستوى خط وسط ميدانه إضافة إلى خط دفاعه، إلا أن هذه العيوب لا يراها أي أحد حينما يسجل ميسي هدفاً جميلاً أو حينما يتألق سواريز ويُسجل في شباك المنافسين.

وتبقى الأزمة الكبيرة أن الإسباني فالفيردي مدرب فريق برشلونة نفسه هو أيضاً لا يرى هذه العيوب على الإطلاق، وهو ما قد يؤدي في نهاية المطاف إلى خروج فريق برشلونة خالي الوفاض دون أن يتمكن من تحقيق أي لقب على الإطلاق.

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