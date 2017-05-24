هذا المقال منقول عن موقع YOURZONE

1 جارديم والإختيارات الحاسمة

وضع البرتغالي نصب عينيه لقب الليغ١ بدليل العديد من الإختيارات الصعبة التي قام بها. صحيح أن فريق الإمارة وصل نصف نهائي عصبة أبطال أوروبا ومع ذلك لم تزغ عين جارديم عن لقب الليغ١، كان الرجل يتمعن جيدا في تلك الخسارة داخل الديار أمام السيدة العجوز، فعلم بعدها أن الوصول لنهائي كارديف قد أنسل تماما من بين الأنامل فقرر أن ينظر في مرٱة الحقيقة ليعود للتركيز على لقب الليغ١، دون إغفال إشراكه للاعبي دكة البدلاء أمام ال ب س ج في كأس فرنسا، وحتى مع تلك الخسارة الثقيلة أمام رفاق كافاني فإن جارديم حافظ على قطع غياره الوازنة لما هو أهم، لقب الليغ١.

2 الدورة ٣٥ ، نيس يقضي على أحلام كتيبة إيمري

الدورة ٣٥ شكلت الحدث فعلا بإمتياز، فخلالها فاز فريق الإمارة بكل إستحقاق على تولوز ٣ـ١ واضعا ضغطا كبيرا على أكتاف باري سان جرمان الذي رحل إلى نيس لمواجهة رفاق بالوتيلي حيث تمكن نيس من الفوز بحصة ٣ـ١ ، هزيمة أكدت بالملموس أن ال ب س ج قد قطع ذاك الخيط الرفيع الذي يربطه بلقب الليغ١ نسخة ٢٠١٧.

3 مقابلة مؤجلة أمام سانت إيتيان برسم الدورة ٣١

كانت فعلا مؤجلة بحكم لعب موناكو نهائي العصبة أمام ال ب س ج ،نهائي خسره فريق الإمارة ، لكن يبدو أن تلك الهزيمة كانت تخبأ في طياتها أفراحا مؤجلة.

وفعلا حدث ماكان متوقعا حيث نجح رفاق نبيل درار في تحقيق الإنتصار أمام سانت إيتيان بهدفين نظيفين دون أحدهما النجم مبابي ، فوز كان بعنوان بارز، الفوز بلقب الليغ١ نسخة ٢٠١٧.

4 موناكو إمتلك كل عوامل النجاح هذا الموسم

من دون أدنى شك كان للإستقرار التقني دورا حاسما في نيل موناكو كل هذا النجاح ، فالإحتفاظ بجارديم في العارضة الفنية خلق تواصلا ناجحا بينه وبين لاعبيه الذين هضموا خطة لعبه المبنية على أساس ٤ـ٤ـ٢ ،خطة بقي البرتغالي وفيا لها طيلة أطوار الموسم حيث أبانت عن نجاعتها.

الإستقرار التقني نجمت عنه ثقة كبيرة لذى اللاعبين الشباب الذين إنفجرت مواهبهم على أرضية الملعب، مبابي الذي صنع العجب العجاب بإختراقاته، ليمار صاحب اليسرى الساحرة ، باكايوكو المكافح، بيرناردو سيلفا القائد ، فالكاو المنبعث من رماده، سوباسيش حارس العرين الأمين وصخرة الدفاع غليك.