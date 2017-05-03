YOURZONE - ثلاثية رونالدو تقرب الريال من النهائي

هذا المقال منقول عن موقع YOURZONE

وضع ريال مدريد قدمًا في نهائي دوري أبطال أوروبا، بفوز عريض على جاره "أتليتكو مدريد"، بثلاثية نظيفة حملت توقيع أفضل لاعب في العالم "كريستيانو رونالدو"، في مباراة ذهاب الدور نصف النهائي، التي جرت على ملعب "سانتياجو بيرنابيو" في آخر ساعات الثلاثاء.

بدأ اللقاء بضغط هائل من قبل أصحاب الأرض، كاد يُسفر عن هدف مُبكر بانطلاقة عنترية من "داني كاربخال" من الجهة اليمنى، انتهت بتصويبة ارتدت من يد الحارس "أوبلاك"، لتجد الفرنسي "كريم بنزيمة"، الذي تابعه الكرة بتسديدة ضعيفة، أبعدها الحارس إلى ركلة ركنية لم تُستغل.

ترجم النادي الملكي تفوقه الكاسح على الهنود الحمر، بهدف أول جاء في الدقيقة العاشرة، عن طريق عرضية أرسلها البرازيلي "كاسيميرو" من الجهة اليمنى، على رأس صاروخ ماديرا، الذي ارتقى فوق الجميع، ثم غالط أوبلاك بضربة رأسية سكنت الشباك، لينفجر البيرنابيو من فرحة الجماهير المحلية.

بعد الهدف، ارتفعت المعنويات في صفوف النادي الملكي، والعكس تمامًا مع الضيوف، الذين تراجعوا أكثر إلى الوراء، لمنع رجال زين الدين زيدان من إضافة الهدف الثاني، واستمر الوضع كما هو عليه لأكثر من 10 دقائق، شهدت أكثر من محاولة خطيرة للميرنجي، أبرزها رأسية فاران، التي أبعدها أوبلاك لركلة ركنية بصعوبة بالغة.

على عكس سير الديربي، كاد الأتليتي أن يهز شباك الريال، بتمريرة في العمق من كوكي، على إثرها انفرد جاميرو بالحارس كيلور نافاس، إلا أن خروج الأخير في التوقيت المناسب، أبقى النتيجة على حالها، ليأتي الرد الصادم من الدون، الذي استعرض مهاراته في الجهة اليسرى، وفي الأخير أرسل عرضية نموذجية لبنزيمة، الذي قابل الكرة بضربة خلفية مزدوجة أكثر من رائعة، لكن من سوء طالعه مرت الكرة بجوار القائم الأيسر بقليل.

مرة أخرى ظهر المدافع الأيمن "داني كاربخال" في الأضواء، بانطلاقة في الثلث الأخير من الملعب، أنهاها بتمريرة أرضية للمنحوس "بنزيمة"، ليُسدد كرة سهلة في أحضان الحارس، قبل أن يأتي الدور على "مودريتش"، ليُسدد كرة أرضية زاحفة من خارج منطقة الجزاء، لكنها مرت بمحاذاة القائم الأيمن.

حاول الأتليتي العودة إلى المباراة قبل الذهاب إلى غرفة خلع الملابس بين الشوطين، لكن أغلب المحاولات لم تُشكل أدنى خطورة على نافاس، باستثناء الكرة التي سقطت لجودين أمام نافاس، وأهدرها بغرابة شديدة، ليُطلق الحكم الإنجليزي "مارتن أتكنسون" نهاية الشوط الأول، مُعلنًا تقدم الملكي بهدف مُستحق.

في بداية الشوط الثاني، انحصر اللعب في وسط الملعب لأكثر من 15 دقيقة، تبادل خلالها كلا الفريقين الهجمات الخجولة، مع أفضلية نسبية للأتليتي، الذي بدا أكثر رغبة للوصول للشباك، وظلت المباراة متكافئة إلى أن أشرك زيزو لاعبه الشاب "أسينسيو" على حساب إيسكو في الدقيقة 68، هنا انقلبت الأمور رأسًا على عقب.

لقراءة المقال كاملاً .. إضغط هنا