YOURZONE - برلسكوني جديد أم توهير أخر؟

مقال من كاتب YOURZONE محمد حمادة

ولأنه "البيج ميلان" الذي طالما أهدى عشاقه إنجازات وبطولات جعلتهم يتفاخرون على الجميع في إيطاليا بما فيهم كبير القوم الأن يوفنتوس فإن الجميع الأن يترقب مستقبل النادي وكيف سيتعامل السيد يونغ هونغ لي المالك الجديد مع ما ينتظره من ملفات و مشاكل داخل جدران قلعة الفريق اللومباردي.

وتتوقف عودة الميلان "الصيني" إلي سابق عهده على مدى نجاح المرحلة الإنتقالية المقبلة والتي تشمل عدة جوانب أهمها نوايا السيد يونغ هونغ لي في التعامل مع الملف المالي. فقد صرح ماركو فاسوني المدير التنفيذي الجديد أن النادي لديه ديون "جنونية" متراكمة.

فهل ستعطي الإدارة الجديدة الأولوية لسداد هذه الديون لموسم أو إثنين كما فعل توهير في الإنتر أم سترمي بكل ثقلها المادي في الميركاتو القادم وهذا ما أستبعده شخصياً. ويبدو التوازن بين الأمرين هو الحل السحري لتخطي هذه المعضلة.

ولأن الفريق بعيد عن المنافسات الأوربية منذ فترة ليست بالقصيرة. فعلى جماهير النادي التي وبمجرد سماعها عن إتمام الصفقة بدأت تبني أحلاماً بلغت عنان السماء عن الأرقام الخيالية التي سينفقها الصينيون لجلب نجوم الصف الأول في العالم ان تعى أنه حتى اللاعبين متوسطي المستوى قد يرفضون الإنضمام لنادي ليس لديه أي إستحقاق أوربي.

لذلك فإن فاسوني مطالب بالحفاظ على الهيكل الأساسي للفريق بالإبقاء على نجومه الموجودين وعلى رأسهم الحارس دونا روما والذي سيكون التجديد له هو الإختبار الحقيقي لنوايا المالك الجديد في ضخ الأموال داخل النادي. ثم تأتي بعد ذلك الخطوة التالية والتي تتمثل في جلب مجموعة مميزة من اللاعبين المحليين الذين ينشطون في الكالتشيو ليساعدوا الفريق في الموسم القادم على تحقيق مركزأو بطولة تضمن للميلان الظهور على الساحة الأوربية من جديد.

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