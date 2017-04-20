YOURZONE برشلونة x يوفتنوس: تحليل لأسباب الخروج المخيب ...

هذا المقال منقول عن موقع YOURZONE انتهى كل شيء ، لم يتمكن برشلونة من تكرار إنجازه التاريخي أمام يوفنتوس بعد كابوس عاشه في تورينو و ليلة متعبة في كتالونيا فأن تفوز بالالقاب مرة و تخسرها مرة اخرى هذا هو قانون الحياة في عالم التنافس الرياضي لكن أن تخسر كل مرة بنفس الطريقة هنا يكون الامر غير مقبول خصوصا بحجم ناد كبير مثل برشلونة .... في هذا المقال تحليل وجيز لمبارتي الذهاب و الاياب التي كان نتاجها خروجا مخيبا من دوري الأبطال على يد اليوفي ...

في الذهاب

راهن المستر إنريكي على خطة 3-4-3 التي أثبتت نجاعتها في المبارايات الأخيرة لبرشلونة مع تغيير بسيط هو وجود ماثيو برفقة أومتيتي و بيكي و هو ما يعتبر خيارا فاشلا بالنظر الى اللخلفيات التي عند المدرب عن هذا اللاعب حين يشارك في الدفاع و الدليل على ذلك أنه كان المتسبب في الهدف الأول لصالح اليوفي .

كذلك كان على المدرب أن يفهم أن خطة 3-4-3 لا تصلح في جميع المبارايات خصوصا أمام فرق تطبق ما يعرف بالضغطالعالي و الدليل هنا أنه حين غير الخطة الى 4-3-3 تحسن مستوى الفريق و قام بالضغط على اليوفي في مناطقه .

بالاضافة الى ما سبق فان الثلاثي الهجومي كان غائب تماما عن اللقاء مع بعض المناوشات كانت من ميسي و نيمار الفريق بالمجمل لم يكن جيدا من مدرب الى لاعبين و هذا ما أدى الى تكرار مباراة باربيس بإمتياز

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