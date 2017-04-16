YOURZONE - برشلونة ... أسد من ورق

هذا المقال يأتيكم من كاتب YOUR-ZONE - علي الشهيدي

لا يختلف اثنان على أن هجوم برشلونة هو الأقوى في العالم خاصة وهو يضم أفضل ثلاثي في العالم ليس فقط بطريقة اللعب و لكن بلغة الأرقام أيضاً التي تجعل هذا الهجوم الخارق يتربع على أبطال الهجوم في العالم ولسنوات خلت.

ولكن المشكلة الحقيقية أن هذا الهجوم، لا ظهر له. فخط الوسط في برشلونة أشبه ما يكون بالغائب في كثير من المناسبات مما يرهق الهجوم بشكل واضح نتيجة التراجع المستمر لبناء الهجمة من وسط الملعب في ظل ضعف الوسط وعدم قدرته على تزويد المهاجمين بالكرات. المشكلة في الوسط لا تكمن في "ضعف الأسماء المنتقاة" ولكنها أيضاً تفتقر إلى "الثقة" المفقود و تراجع "المستوى" لبعض اللاعبين ودكة البدلاء التعيسة. ضم إلى ذلك سياسة أنريكي البالية التي لا يتراجع عنها ويتسبب في مضاعفة المشاكل داخل وسط برشلونة. وإذا ما تراجعنا للخلف قليلاً سنجد دفاعاً مثيراً للجدل تماماً، فتارةً تجد دفاعاً قوياً وستاراً حديدياً وتارات أخرى تجد دفاعاً هشاً غير منسجم وغير متكافئ مع طبيعة الفريق. فالفرنسي أومتيتي يقدم مستويات كبيرة جداً في المباراة ثم يسقط في هفوات قاتلة تكلف الفريق الكثير.

وقد يقول القائل أن السبب هو نقص الخبرة ولكن هذا الأمر غير دقيق لأن لاعبي الخبرة بيكيه أو مسكيرانو يسقطان في ذات الأخطاء البشعة والمؤلمة معاً. يشكو البرشا من ضعف الدفاع منذ فترة ليست بالقليلة ولكن ما ضاعف المشكلة - في رأيي - هو ضعف خط الوسط الذي كان يعد أولى خطوات الدفاع المتقدم. قد أكون جافاً في حديثي هذا عن البطل برشلونة ولكن الأحداث الأخيرة أكدت أن برشلونة في تراجع مستمر وأنه على وشك أن يفقد لقبين في نفس الفترة القادمة في مواجهتين موجعتين ومن العيار الثقيل أولاهما الأصعب وهي الرد على اليوفي بعد الثلاثية المذلة والثانية الرد على الريال في البرنابيو ولا يفصل بيننا وبين أول مباراة سوى أيام ولا يفصل بين مباراة اليوفي و الكلاسيكو سوى أيام أيضاً.