YOURZONE - النادي الملكي على الطريق الصحيح بفضل اوراق زيدان البديلة

هذا المقال منقول عن موقع YOURZONE

يسير نادي ريال مدريد الإسباني على خطا ثابته نحو تحقيق مزيد من الالقاب المحلية والدولية والتي تعودت جماهير الملكي عليها، ولكن في هذا العام اثبت الريال علو كعبه في هذه البطولات بفضل الخبره الكبيرة ووجود مدرب كان ولا يزال من اهم اعمدة الفريق في الاونه الاخيرة وهو اسطورة كره القدم الفرنسية زين الدين زيدان الذي يعرف خفايا الكرة بالنادي بعد أن كان في الكادر الفني الا ان تم تعيينه كمدرب للفريق العام الماضي لتبدا لمساته تظهر الى وقتنا الحالي ولاننسى الثلاثي القوه الضاربة BBC، ولكن اهم مميزات الفريق العام الحالي انه يمتلك عناصر مميزه بالدكه الاحتياطية قادره على احداث الفارق و هذا ما عول عليه زيدان في مبارياته الاخيرة حيث شهدنا اداء مبهرا وكانك تشاهد الفريق بجل لاعبيه الاساسين ابرزهم ايسكو وهذا النجاح تكلل بوجود بدائل توفر النفس الطويل فالبطولات طويله وشاقه بدنيا لهذا نرى ان اتت اكلها ونجحت اوراق زيدان البديلة في استمرار الفريق بنفس النسق، اذا المنظومة الكروية ناجحة وفيما يلي حظوظ الفريق بالبطولات المحلية و القارية :

دوري أبطال أوروبا :

يبدو أن نادي ريال مدريد الإسباني مصرا على المحافظة على لقبه وهذا ممكن بعد أن ازاح المرشح الأول للظفر باللقب نادي بايرن ميونخ الألماني في مباراه كانت الاصعب وبذلك يكون زيدان اول مدرب يحقق البطولة ويحافظ على لقب وهو الان سيخوض مباراتي نصف النهائي امام جاره اتلتيكو مدريد ومن المعروف أن الفريق خبير و متخصص بالفوز بديربي العاصمة في البطولة الاوربية بعد أن توج باللقب عامي 2014،2016 على حساب الجار وبالتالي تبدو الامور مهيئه للوصول للنهائي الحلم والحفاظ على اللقب..!

الدوري الاسباني :

يحل نادي ريال مدريد وصيفا في الدوري بعد أن كان متصدرا في الجولات الاخيرة الى ان اتت مباراة الغريم التقليدي برشلونة ويخسر الصدارة بفارق الاهداف الا ان النادي حظوظه وافره وكبيرة حيث لديه مباراة مؤجلة امام سلتافيغو تقربه من البطولة فالنادي لايهدر اي مباراة او نقطة في المباريات الاخيره وذلك بتوفر العوامل التي ذكرناها سابقاً.

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