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منذ 10 سنوات تمكن المنتخب العراقي من مفاجأة القارة الاسيوية بفوزه بلقبها لاول مرة في تاريخه ليسجل اسود الرافدين انجازا ذهبيا لافتا بتطويع لقب استعصى عليهم وطال انتظاره طويلا من قبل جمهورهم ومتابعيهم ومحبيهم.

ففي 7 تموز من العام 2007 انطلقت بطولة اسيا في اربع دول هذه المرة وهي اندونوسيا والفيتنام وتايلاند اضافة الى ماليزيا في خطوة عدت حينها لغرض تطوير كرة القدم وتنميتها في هذه البلدان وهو مقترح قدمه رئيس الاتحاد الاسيوي السابق محمد بن همام حينها وهو القرار الذي لم يكن بنظر الجميع ومن بينهم بن همام صائبا اذ واجه الاتحاد واللجنة التنظيمية صعوبات كثيرة وكبيرة لوجستية ومادية.

البداية

افتتح العراقيون مبارياتهم في البطولة بمواجهة البلد المستضيف لمجموعتهم تايلاند في لقاء جرى باجواء ممطرة وبرطوبة عالية صعبت على الاسود مهمتهم لكنهم تمكنوا من الخروج متعادلين بهدف القائد يونس محمود بعد ان تقدم المنتخب التايلاندي بهدف سجله لاعبه سوتي سوكسو ليتقاسم الفريقان نقاط مباراة افتتاح البطولة.

الاطاحة بالكنغارو

وفي المباراة الثانيه واجه الاسود الوافد الجديد للقارة الاسيوية المنتخب الاسترالي الذي حضر الى تايلاند باحلام التويج العريضة ليصطدم بطموحات العراقيين الذين لعبوا هذه المباراة بخيار الفوز للمحافظة على امالهم بالانتقال الى الدور ربع النهائي فتمكن المايسترو نشأت اكرم من تسجيل الهدف العراقي الاول في الدقيقة 22 من اللقاء قبل ان يتمكن لاعب وسط المنتخب الاسترالي تيم كاهيل من تعديل النتيجة برأسية باغتت الحارس نور صبري ودخلت شباكه عند الدقيقة 47 من اللقاء.

ورغم هدف الاستراليين الا ان التفوق العراقي كان واضحا في الدقائق التي اعقبت تسجيل الاستراليون لهدفهم الوحيد في اللقاء حتى ترجم هوار ملا محمد التفوق العراقي بهدف من جملة تكتيكية رائعة عند الدقيقة 60 من المباراة .

دقيقتان قبل النهاية اكد العراقيون احقيتهم باكرام وافد القارة الجديد عندما كرر كرار جاسم هدفا ملعوبا ثالثا في المرمى الاسترالي ليحقق الاسود نقطتهم الرابعة في البطولة وليضعوا اول الاقدام في دروها المقبل.

المواجهة مع عمان

لعل مباراة عمان هي الاصعب التي واجهت الاسود في هذا الدور نظرا لكون الفريق العماني سيلعب على احتمال الفوز ونظرا للمزاحمة الاسترالية على البطاقتين المؤهلتين عن المجموعة الاولى التي عدت حديدية في وقتها فقد لعب الفريق العراقي بتحفظ شديد لكونه يحتاج الى نقطة واحدة ليكون في الدور المقبل وهكذا انتهى اللقاء وتاهل المنتخب العراقي رفقة استراليا الى دور ربع النهائي.