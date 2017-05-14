YOURZONE- الديربي السوداني في دوري أبطال أفريقيا ينتهي بالتعادل

هذا المقال منقول عن موقع YOURZONE

آلت مباراة القمة السودانية بالجولة الأولى من دوري أبطال أفريقيا بين الهلال والمريخ على ملعب الأول للتعادل الإيجابي بهدف لمثله، بكر الهلال بالهدف الأول في الدقيقة 31 عن طريق لاعبه شيبولا وعادل للمريخ اللاعب السماني الصاوي في الدقيقة 61.

نتيجة المواجهة السودانية الكبرى كان المستفيد الأول منها فريق النجم الساحلي ليتصدر المجموعة بعد الفوز الكبير الذي حققه على ضيفه فيروفياريو الموزمبيقي ويأتي المريخ ثانياً رغم تعادله مع نظيره الهلال في الأهداف والنقاط إلا أن المريخ حقق تعادلاً إيجابيا مع الهلال على معلب الهلال وهو ما وضعه أمامه في الترتيب.

جات مجريات الديربي السوداني على عكس ما تشتهي جماهير الهلال والتي كانت تمنى النفس بأن يحقق فريقها الفوز على نده المريخ ليحقق أول ثلاث نقاط في بداية مشواره في دوري المجموعات خاصة وأن المباراة لعبت على أرض الموج الأزرق، إلا أن هكذا عودتنا مواجهات الديربي فهي لا تخضع لحسابات الأفضلية على الورق أو حتى أفضلية اللعب على أرضك ، لأنها مباراة خاصة تحسمها تفاصيل صغيرة وربما يحسمها نجوم يظهرون للمرة الأولي في اللقاء أو يحالفهم التوفيق في تقديم مباراة العمر وحسم اللقاء لصالح فريقهم وبالتالي وارد جدا غياب دور أبرز نجوم الفريقين خلال اللقاء وعدم تقديم ما هو متوقع منهم.

لذلك لا يستطيع أحد أن يتنبأ بنتيجة اللقاء حتى آخر ثانية منه لصعوبة التكهن بذلك وفقاً لما عودتنا مثل هذه المباريات.

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