YOURZONE - الخيط الرفيع

هذا المقال منقول عن موقع YOURZONE

هي ليست مجرد مباراة هامة يمثل الفوز بها مفتاح التتويج بلقب الليجا الغائب عن خزائن ريال مدريد منذ خمسة مواسم وإنما ستكون مباراة ملقا بمثابة البوابة التي ستخلد إسم الفرنسي زين الدين زيدان في تاريخ كرة القدم.

وهذا الكلام ليس من قبيل المبالغة لأن هذه المباراة هي مفتاح تتويج الميرنجي ليس فقط بلقب الدوري وإنما بلقب دوري أبطال أوروبا أيضا أي أنها تمثل بالنسبة لزيزو الخيط الرفيع بين النجاح الساحق أو الفشل الذريع لأن إيجابيات الفوز بها أو حتى التعادل ستمتد آثاره إلي كل ما يمت للنادي الملكي بصلة ليس فقط في الفترة القليلة المتبقية من الموسم وإنما أيضا في الموسم القادم بينما التداعيات التي ستصاحب الهزيمة فيها ستكون كارثية وستخلف الكثير من الأضرار للجميع داخل سنتياجو برنابيو لفترة ليست بالقصيرة.

فوز الريال أو تعادله في الأندلس لا يعني إستعادة لقب الليجا فقط وإنما إكتساب الجميع لدفعة معنوية هائلة ومزيج من الثقة التي ربما قد تصنع الفارق في مباراته الصعبة والمتكافئة في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام منافس عنيد وند قوي.

أيضا سيخرج الفوز بها زيدان من حالة الضغوط الكبيرة التي يعيشها بسب التساؤلات التي تحيط بقاءه في الموسم المقبل مع الفريق وإن نجح بفضل قوة شخصيته وهدوء أعصابه في عدم خروجها للعلن.

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