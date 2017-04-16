YOURZONE- الأهلي يحرم الهلال من التفرغ لدوري أبطال آسيا

مقال من كاتب YOURZONE

انتهت مباراة القمة بين المتصدر الهلال ونظيره الأهلي حامل اللقب مساء أمس بدون أهداف وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من دوري جميل السعودي لكرة القدم

وكان الهلال الطرف الأفضل في أغلب فترات اللقاء الذي أقيم على استاد الملك فهد الدولي في العاصمة الرياض، ويدين الأهلي بعد خروجه بنقطه بالفضل لحارسه المتألق ياسر المسيليم الذي وقف سداً منيعاً أمام هجمات الزعيم المتكررة عن طريق ادواردو ونواف العابد، وتصدى المسيليم أيضاً ببراعة لركلة حرة مباشرة نفذها المتخصص محمد البريك قبل نهاية اللقاء بدقائق ليحرم الهلال من حسم الدوري

وفشل الأرجنتيني رامون دياز مدرب الهلال في تنفيذ خطته المتمثلة في تحقيق الفوز أمام الأهلي وحسم اللقب رسمياً ومن ثًم إراحة بعض اللاعبين الأساسيين عن اللقاءات الثلاثة القادمة وتجهيزهم لمنافسات دوري أبطال آسيا الذي يتصدر فيه الهلال المجموعة الرابعة بثمان نقاط أمام كلاً من الريان القطري و بيروزي الايراني و الوحدة الاماراتي

ويتعين على الزعيم تحقيق نقطتين من مبارياته الثلاث المتبقية ليحسم اللقب الغائب عن خزائنه منذ موسم 2010-2011