YOURZONE - إصابات اتلتيكو مدريد يمكن أن تجعل ريال مدريد يضع قدما في النهائي

هذا المقال منقول عن موقع YOURZONE

خسر أتلتيكو ثلاث مرات متتالية مع ريال في دوري أبطال أوروبا، بما في ذلك نهائيات 2014 و 2016. كما خسر أتلتيكو المباراة النهائية في عام 1974، مع بايرن ميونيخ. ويبدو أن أتلتيكو مدريد غير قادر على الإعتماد على دفاعه الصلب الذي اعتدنا ان نشاهده وذلك نتيجة للإصابات التي ألمت بخط دفاعه.

لن يتمكن سيموني من الاعتماد على اللاعبين الرئيسيين في خط دفاعه الصلب مثل خوسيه خيمينيز الذي أصيب في المباراة الأخير مع لاس بالماس في الدوري الاسباني و خوان فران إضافة إلى توريس في المباراة القادمة في ملعب سانتياغو برنابيو، وقد لا يتمكنوا من التعافي في الوقت المناسب قبل مباراة الإياب في ملعب فيسنتي كالديرون الأسبوع المقبل.وعلى سيميوني الإجتهاد في مباراته الأولى من نصف نهائي دوري الأبطال فإن أصاب يضع قدما في النهائي أما إن أخطأ فإن غريمه من سيضع قدمه في النهائي.

وكان هذا الخط الدفاعي الذي اوصله للنهائيات آنفة الذكر هو افضل خط دفاع في إسبانيا بواقع 25 هدف في 35 مباراة

لكن في هذا الموسم قام سيميوني بتغيرات وتجارب في خط الدفاع وهذه التغييرات أدت إلى تلقي المزيد من الأهداف وفقدان نقاط قيمة في وقت مبكر في الدوري الإسباني مما جعله خارج المنافسة على اللقب هذا الموسم و أصبح يصارع اشبيلية على المركز الثالث وقد وجد المدرب في الفترة الأخيرة التوازن الصحيح، والحفاظ على الفريق الذي لم يهزم في 11 مباراة في آخر 12 مباراة في جميع المسابقات.

وقال سيميوني في المؤتمر الصحفي الذي انعقد قبل مواجهة ريال مدريد : "سنجد الحلول".

وقال سيموني "إن الغياب مؤثر لأن ذلك سيكون وضعا جديدا للاعب الذي سيضطر للعب فى هذا المركز". "ولكن هذه هي رياضة الفريق الواحد وبقية أفراد الفريق يمكن أن يعوضوا هذا الغياب ".

ويبدو ان المدرب سيضع سيفان سافيتش كظهير . وهذا يعني إضافة الشاب لوكاس هيرنانديز إلى قلب الدفاع ليحل محل سافيتش

وبالتالي سيفتقد الى الإنسجام الذي كان بين غودين و سافيتش في قلب الدفاع.

ويمكن للمدرب أن يجعل لاعب خط الوسط مثل شاول نيجويز أو خورخي "كوكي" على الجانب الأيمن، و من المتوقع أن يجعل ريال مدريد معظم هجماته من خلال كريستيانو رونالدو والظهير الأيسر مارسيلو من هذا الجانب.

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