YOURZONE - أي "7" ستحسم اللقاء؟

هذا المقال منقول عن موقع YOURZONE

سيستضيف متصدر الدوري الإسباني ريال مدريد جاره في المدينة وغريمه الجديد أتليتيكو مدريد ثالث الليغا. هذه المرة ستكون المنازلة في بطولة مختلفة ولكنها تعودت على لقاء الغريمين في مناسبات مختلفة مؤخراً وإن كانت المناسبات الماضية شهدت صداماً على نهائي "ذات الأذنين" وهنا في هذه الفارقة الزمنية سيكون اللقاء "نهائياً مبكراً" بين الجارين اللدودين.

سيميوني يمني النفس بأن يثأر لجرحين غائرين لم يندملا بعد ويتمثلا في إقصاء الريال لفريقه الروخي بلانكوس من على منصة التتويج في مناسبتين هما الأهم في تاريخ الفريق العاصميّ. ويدرك دييجو أن المقامرة بالوصول الثالث تعني الخروج له من الباب الضيق وتؤكد عدم جدارته في الحصول على لقب تمنع كثيراً على خزائن الفريق.

بالرقم "7" يقامر سيميوني ، و عادةً ما يكون غريزمان في المواعيد الكبرى قويّ الحضور مغدق التوهجات. بالمقابل .. ينطلق زيزو بكتيبته الطموحة لنيل اللقب الثاني عشر والثاني على التوالي في فارقة لم تعرفها الملاعب الأوروبية في ذات البطولة "دوري الأبطال" وليطمح أن يكون أول مدرب يحقق البطولة في عامين متتاليين مع ذات الفريق.

ويدخل زيدان المقابلة وهو الأقرب حظاً للفوز بها ليس على أساس عاملي الأرض والجمهور فقط ولكن لأن الريال يرتدي ثوب البطل في هذه البطولة ويصعب مجاراته فيها خاصة وقد أطاح بكبير بافاريا و المرشح الأوفر للبطولة.

هنا .. سيعتمد زيدان على "7" آخر .. إنه كرستيانو رونالدو .. الذي تفجرت طاقاته في المباريتين الأخيرتين، والتمع نجمع أمام نوير بغزارة تهديفية ستجعل أوبلاك يفكر كثيراً ويحذر كثيراً.

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