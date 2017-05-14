YOURZONE- أول حجر في إعادة بناء القلعة البيضاء

هذا المقال منقول عن موقع YOURZONE

رغم أنها لم تكن المباراة المثالية للزمالك إلا أن فوزه على فريق كابس يونايتد النيجيري بهدفين دون رد في افتتاح مباريات دوري المجموعات من دوري أبطال أفريقيا يعتبر أول حجر في إعادة البناء وترميم ثقة الجماهير في الفريق بعد إخفاقات متعددة أبعدت الفريق عن المنافسة المحلية.

وقد حصد الفريق الأبيض عدة مكاسب من وراء هذا الفوز تعد بمثابة نقطة الانطلاق لتحقيق التغيير المنشود أولها كان درساً انضباطياً من مدربه الجديد البرتغالي أوغستو إيناسيو الذي استبعد نجم الشباك الأول أيمن حفني من قائمة المباراة في رسالة واضحة للجميع بما فيها إدارة النادي بأنه المتحكم الوحيد والمسيطر الأول على كل شؤون الفريق الفنية مما سينعكس في الفترة القادمة على التزام اللاعبين خاصة النجوم منهم. وهي السلبية التي طالما عانى منها الزمالك على مدار تاريخه.

كذلك ساهم هذا الفوز في تعزيز ثقة الجماهير والإدارة في قدرات مدربه الجديد بعد بداية متذبذبة حملت انتصارات غير مقنعة وإخفاقات مفاجئة أخرها الأداء الهزيل أمام طنطا في الدوري. فقد ظهر الفريق متماسكاً بغض النظر عن ضعف مستوى المنافس وأدى العديد من الجمل التكتيكية الواضحة أبرزها كيفية تفريغ المساحة من جانب رأس الحربة باسم مرسي للقادمين من الخلف سواءً شيكابالا أو مصطفى فتحى. كما نجح الفريق في التغلب على سلبية إضاعة الفرص السهلة ونجح في تسجيل هدفين رغم إضاعته لبعضها.

أيضاً نجح إيناسيو في مساعدة بعض اللاعبين على الاقتراب من مستواهم الفني العالي المعروف عنهم مثل باسم مرسي الذي أدى مباراة جيدة وشكل "محطة" فعالة لصعود زملاءه وبناء الهجمة. كما نجح ستانلي في الظهور بمستوى مغاير للأداء المتواضع الذي قدمه في الفترة الماضية وكان حلا دائماً لحامل الكرة وقدم مساندة فعالة لزملائه في الشق الهجومي بعد نزوله وكلا اللاعبين سجل هدفاً.

لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا