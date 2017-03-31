YOURZONE - أنا لا أكذب ولكني أتجمل

هذا المقال نشر في موقع YOURZONE

بعد أن عصفت رياح التغيير بالحرس القديم في مملكة "الفيفا" حاول الجميع إلقاء اللوم والمسئولية كلها على السويسري جوزيف بلاتر الرئيس السابق وأن يغسل يديه ويتنصل من المسئولية كما يفعل الأن ميشيل بلاتيني رئيس الإتحاد الأوربي السابق.



ومؤخراً خرج علينا نجم الكرة الفرنسية في الثمانينات بتصريحات مفادها أنه كان ضحية لبلاتر وأنه برئ تماماً من كل ما نسب إليه وأدى لحرمانه من منصبه وإبتعاده عن الساحة.

ومع تسليمنا التام أن العجوز بلاتر كان بمثابة الثعلب وثبتت إدانته إلا أنه من الصعب جداً بل يكاد يكون من المستحيل على أي عاقل أن يصدق ما قاله بلاتيني لعدة أسباب

أولاً عجز بلاتيني عن تفسير سبب تحويل مبلغ 2 مليون يورو من أموال "الفيفا" لحسابه الشخصي وهي النقطة الأساسية التي أدت إلي إيقاف الفرنسي وحرمانه من مزاولة أي نشاط يتعلق بكرة القدم.

لمتابعة المقال كاملاً، اضغط هنا