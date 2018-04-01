



إبتهجت المقاطعة بعدما سحق بايرن ميونيخ أسود الفيستيفال العاجزة في الخروج من جلباب الفشل المتواصل لأكثر من سنتين أمام غريمه التقليدي في الدوري الألماني ، بوروسيا دورتموند لم ينعم بفرحة الفوز على ملعب " آليانز آرينا " منذ 6 مواسم كاملة لتتواصل الأزمة من بعدها و تنتهي بخسارة مذلة لن ينساها تاريخ الكلاسيكو في ألمانيا ..

بايرن لم يمهل خصمه أكثر من 25' دقيقة ليضمن نقاط الفوز بثلاثة أهداف تعاقب ليفا ، خاميس و مولير في تسجيلها قبل أن يعود القناص البولندي و يضاعف رصيده الشخصي في الدقيقة 44' و يختم ريبيري خماسية " بطل السجلات " بطريقة رائعة .. الكتيبة البافارية كتبت على ثاني أكبر نتيجة تسجل في نصف لقاء بعد أهدافها التسعة في مرمى هامبورغ موسم 2013 ..روبيرت ليفندوسكي لم يهنئ حتى يسجل الهاتريك الخاص به دقائق قبل إعلان الحكم " دانكيرت " لنهاية الصدام و هكذا أسمى " ليفي " الهداف التاريخي الثاني للكلاسيكو الألماني ب11 هدفا متخلفا ب3 أهداف على الأسطورة " غيرد مولير " ..

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