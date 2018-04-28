YOUR-ZONE: هل وضع الملكي قدما أولى في كييف؟

من كاتب YOUR-ZONE : سيدي أحمد الصادقي

1 - جوشوا كيميش....أنا صياد ماهر وأحسن الإنتظار

الحيطة والحذر طبعاً على الأقل العشرين دقيقة الأولى من قمة البايرن والملكي وهو برهان على أن كلا من هاينكس وزيزو كانا يرغبان في معرفة أين تتجه نوايا كل فريق قبل الدخول في صلب الموضوع.

والحقيقة أن أرقام المواجهة كادت تتغير بسرعة لو إستغل مولر تمريرة ليفا في الدقيقة الأولى على إثر خطأ سقط فيه الظهير الأيمن كاربخال على إثر الضغط العالي الذي مارسه ريبيري في الرواق الأيمن، النجم الفرنسي الذي قدم شوطا مثاليا بكل ما تحمل الكلمة من معنى حيث عذب مدافعي الريال وكان وراء عديد من الفرص السانحة للنادي البافاري.

واقعية البايرن تجسدت من خلال بناء هجومي محكم إنطلاقاً من الدفاع توجه كيميش بهدف جميل في مرمى نافاس د ٢٨ لتنطلق الأفراح في مدرجات الأليانز أرينا.

2 - مارسيلو...أخطاء دفاعية وتحفة في مرمى البايرن

دفاعيا مر مارسيلو بجانب الشوط الأول لكنه صحح الوضع عندما وقع هدفاً رائعاً في مرمى النادي البافاري د ٤٤، هدف سيكون له حتماً وزناً من ذهب خاصة وأنه جاء خارج الديار وفي نفس الوقت نزل كقطعة ثلج باردة في المدرجات وعلى الخبير يوب هاينكس الذي كان يرغب في الخروج متفوقا على الأقل في الجولة الأولى.

3 - زيزو....أسينسيو ورقتي الرابحة دائما

فطن زيدان لنقاط ضعفه في الشوط الأول فاشتغل بسرعة على الرواق الأيسر عندما زج بالواعد أسينسيو الذي شكل رفقة مارسيلو ثنائيا متناغما.

"كوتشينغ" زيزو كان ناجحا للغاية حينما نجح الواعد أسينسيو في توقيع الهدف الثاني للنادي الملكي على إثر مرتدة خاطفة مستغلاً الاندفاع الكلي لرفاق رافينيا الذين أضاعوا سيلا من الأهداف بطريقة غريبة وعسيرة على الهضم خاصة تلك المحاولات التي كان من وراءها فرانك ريبيري الذي يمكن اعتباره أفضل لاعب في هاته المواجهة المصيرية بين عظيمي القارة العجوز.

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