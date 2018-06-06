YOUR-ZONE: هل حان وقت تتويج الديكة للمرة الثانية؟

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1 ديشان نجح في تكوين منتخب منسجم

فعلا نجح نجم الكرة الفرنسية سابقا في إخراج نسخة قوية للديكة ، قوة ظهرت إرهاصاتها الأولى في اليورو الفرنسي . صحيح أن رفاق غريزو لم ينالوا اللقب لكن اليورو أوضح بالملموس أن فرنسا قادمة بجيل جديد من اللاعبين الموهوبين في كل الخطوط.

والحقيقة أن إحتراف عدد كبير من اللاعبين الفرنسيين في بطولات قوية أسهم كثيرا في قوة منتخب الديكة وفتح الباب على مصراعيه أمام ديشان لإختيار الأصلح للمنتخب الفرنسي، وقد شكلت الليغا والبريميرليغ نقاط قوة المحترفين الفرنسيين حيث مستوى المنافسة عال جدا وهو ما إنعكس إيجابا على أداء اللاعبين الفرنسيين .

عامل ٱخر خدم الكرة الفرنسية ولا يجب إغفاله وهو تطور الليغ١ خاصة تلك الإنتعاشة في ال ب س ج، مارسيليا، موناكو وليون التي نجحت في تطعيم منتخب الديكة بلاعبين من مستوى رفيع .

2 غريزمان، مبابي.... التحليق في سماء روسيا ضروري

يشكلان دون أدنى شك ورقة رابحة للمنتخب الفرنسي، فغريزو نضج بما يكفي تحت قيادة سيميوني وأصبح يلعب بواقعية كبيرة أمام المرمى، يكفي فقط العودة لأداءه في نهائي اليوروباليغ أمام مارسيليا.

أما مبابي فيشكل الجيل الجديد للكرة الفرنسية من خلال أداءه الرائع في صفوف موناكو سابقا ونادي عاصمة الأنوار حاليا، وهو حتما قادر على العصف بأعتى الدفاعات في روسيا وقادر على خلق الفارق في المواجهات الصعبة.

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