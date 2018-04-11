YOUR-ZONE: ملك مصر يقتل حلم غورديولا

من كاتب YOUR-ZONE أحمد الشاعر

تفوق النجم المصرى محمد صلاح ورفاقه من جديد على فريق مانشستر سيتي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بنتيجة 2/1 على ملعب الأتحاد ليتأهل إلى نصف النهائي بمجموع المباراتين 5/1

انطلقت المباراة بحماسية واندفاع هجومي رهيب من مانشستر سيتي أسفر عن هدف مبكر في الدقيقة الثانية بعد كرة وصلت إلى رحيم سترلينج في منطقة الجزاء ليمرر إلى جابريل جيسوس الذي انفرد ليسدد كرة أرضية إلى الشباك معلناً عن تقدم فريقه.وحاول السيتي إضافة الثاني بتسديدة من دي بروين في الدقيقة الثامنة علت العارضة، ليعود بعدها الفريق السماوي للسيطرة الكاملة مع ضغط عالي وخطير من الضيوف أمام منطقة جزاء السيتي.

بيرناردو سيلفا استخدم مهارته في المرور وخلق مساحة على الجهة اليمنى في مواجهة منطقة جزاء ليفربول ليسدد قذيفة بقدمه اليسرى ارتطمت بالقائم الأيمن للحارس كاريوس لتضيع فرصة هدف ثاني.وفي الدقيقة 43 ألغى الحكم هدفاً للألماني ساني بداعي التسلل بعد عرضية شتتها الحارس ليتابعها الألماني من خلفه إلى الشباك مع رقابة مدافع وحيد، لكن حكم الراية أوقف الاحتفال في ملعب الاتحاد.ليفربول ظهر للمرة الأولى في منطقة جزاء السيتي بخطورة بعد تمريرة من صلاح إلى شامبرلين انفرد على إثرها ليمر من الحارس إيدرسون ويسدد كرة بعيدة تماماً عن الشباك لينتهي الشوط بتفوق السماوي بهدف.

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