Your Zone- كيفين دي بروين ...كيف أصبح أفضل لاعب دون تسجيل ‏الأهداف؟

إذا كان تسجيل الأهداف هو أكثر ما يجذب المتابعين ويعتبره البعض بأنه مقياس لتقييم بعض النجوم ويدخل بشكل كبير بحسم جوائز فردية مثل لاعب الموسم في أي دوري محلّي أو أفضل لاعب في العام، فإن عند النجم البلجيكي الوضع مختلف تماماً فهو يعطي كرة قدم تمتاز بالندرة ينشر سحره الخاص المعروف "بالسهل الممتنع" يوزّع كرات ذهبية لزملائه خلال أوقات المباراة، يقوم بدور القائد الأول للعمليات الهجومية لنادي مانشستر سيتي.

في أحد المؤتمرات الصُحفية للمدرب الإسباني بيب غوارديولا أجاب عن سؤال أحد الصحفيين حول أحقّية البلجيكي دي بروين بالفوز بالكرة الذهبية، فقال: "فوزه بالكرة الذهبية؟، لا شك في ذلك، إنه لا يتألق في مباراة واحدة فقط بل يقدم نفس الأداء كل 3 أيام"، كلام بيب عن نجمه الأول لم يأتِ من فراغ ف كيفين هو اللاعب الوحيد الذي لم يغب عن تشكيلة الفريق طيلة الـ31 جولة من عمر الدوري المحلي.

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