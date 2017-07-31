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1 لماذا إختيار مدينة طنجة؟

لعب العامل الجغرافي دورا حاسما في هذا الإختيار، فمدينة البوغاز قريبة جدا من أوروبا، ١٤ كلم تفصلها فقط عن شواطئ إسبانيا، دون إغفال أن طنجة مدينة بشهرة عالمية حيث يتوافد عليها الفنانون، المبدعون، الرياضيون من كل إنحاء العالم.

عاملان ٱخران رجحا كفة مدينة طنجة وهما البنية الفندقية الممتازة والمنشٱت الرياضية، فملعب طنجة الدولي من أفضل ملاعب القارة السمراء.

2 التعاقد مع ألفيش كان في محله

فعلا برهن البرازيلي على أنه صفقة رابحة بالنسبة لنادي عاصمة الأنوار، فبغياب دي ماريا إعتمده إيمري كجناح ، وقد كان إختيارا صائبا فداني ألفيش وخلال الشوط الثاني دخل أجواء المباراة وأهدى ال ب س ج هدف التعادل من تحفة ستبقى خالدة في الأذهان ، بعدها سيستمر مسلسل تألق لاعب اليوفي سابقا ليمرر كرة عرضية على طبق أودعها رابيو شباك سوباسيتش ، هدف كان بمثابة إعلان فوز ال ب س ج بهذا اللقب.

ميزة أخرى يتميز بها ألفيش وهي روح الإنتصار والفوز ، وهو أمر كان واضحا خلال كل أطوار هذا اللقاء.

2 تيلمانس،فابينهو....تناغم تام

من دون أدنى شك فالتعاقد مع تيلمانس ناجح بكل المقاييس ويصب في سياسة موناكو الذي يستثمر في المواهب الشابة رغبة منه في صقلها وهو ما حدث تماما مع النجم مبابي.

خلال نهائي طنجة ظهر جليا تفاهم كبير وتكامل بين تيلمانس وفابينهو ، حيث نجح تيلمانس في إستعادة الكرة في وسط الميدان ثم بناء المرتد بسرعة البرق تماما كما تقتضي خطة جارديم ، نجاح تيلمانس أنسانا باكايوكو المنضم لكتيبة البلوز.

تألق تيلمانس كان واضحا كبدر في اليوم الرابع عشر حيث مرر بسرعة البرق نحو دجيبريل سيديبي الدي منح نادي الإمارة هدف السبق د١٩. تيلمانس صفقة رابحة.

3 فيراتي، موتا...إيطاليان مرا بجانب المباراة

هي حقيقة ساطعة كشمس ربيعية، فيراتي لم يقدم ما كان منتظرا منه خاصة خلال الشوط الأول، تمريراته لم تكن مضبوطة ثم إنه فقد كرات كثيرة د١٤، د٣٤ كاد أن يتسبب في أهداف.

خلال الجولة الثانية إستعاد فيراتي شيئا من الثقة.

بالنسبة لموتا فلم يقدم ماكان منتظرا منه، البطأ طبع أدائه فلم يقنع كثيرا في مركز الرقم ٦ الذي يحتاج كثيرا من الجهد وخاصة الجري في كل أرجاء المستطيل الأخضر.

لن ننسى أن موتا فقد كرة، إلتقطها فابينهو، فوصلت تيلمانس الدي أرسلها لسيديبي الذي غالط حارس أريولا د١٩.