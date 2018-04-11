YOUR-ZONE "روما العملاق" الريمونتادا بنسخة إيطالية

كاتب YOUR-ZONE عبد الرحمان بن الشيخ

بالعودة لمباراة الذهاب و التي انتهت نتيجتها بتفوق رفقاء النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ب 4ـ1 صعبت من مأمورية ذئاب روما في خطف بطاقة التأهل ، إلاَّ أن مباراة العودة على ملعب الأولمبيكو شهدت أداءًا مغايرًا تمامًا لما ظهر عليه رفقاء دزيكو ذهابًا فالروح القتالية الكبيرة التي أبرزها أشبال دي فرانشيسكو ساهمت بشكل كبير في الثلاثية التاريخية و التأهل عن جدارة لنصف النهائي أعرق المسابقات الأوروبية

في المقابل ، قدَّم زملاء إنييستا أداءًا باهتا خيبوا به آمال مشجعيهم الذين حضروا إلى العاصمة الإيطالية لمؤازرة فريقهم.

و في تفاصيل المباراة لم ينتظر نادي العاصمة الإيطالية كثيرًا و افتتح التسجيل عن طريق مهاجمه البوسني ايدين دزيكو في الدقيقة السادسة ، حاول بعدها ميسي و رفاقه تعديل النتيجة لكنهم لم يتمكنوا من ذلك لينتهي الشوط الأول بتفوق روما بهدف نظيف

في الشوط الثاني ، و بعد مرور 13 دقيقة تحصل المتألق دزيكو على ركلة جزاء بعد عرقلته من طرف بيكيه تكفل دي روسي بتسديدها و صوَّبها بنجاح في شباك الحارس شتيغن مسجلاً الهدف الثاني لذئاب روما

واصل بعد ذلك الجيالوروسي ضغطه من أجل إحراز الهدف الثالث و هو ما تحقق في الدقيقة 82 بعد ركنية مميزة من التركي اوندير حولها مانولاس برأسه داخل الشباك.

لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا