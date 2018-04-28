YOUR-ZONE: ذكريات الماضي الجميل تحوّلت إلى كابوس

من كاتب YOUR-ZONE : عبد الرزاق حمدون

ثلاثية بايرن في تلك الفترة لا تزال تتغنّى بها جماهير القلعة البافارية لأسباب عديدة أبرزها كانت بعد المنافسة الشرسة مع الغريم بوروسيا دورتموند بقيادة يورغن كلوب، عل صراع الدوري المحلي والكأس من ثم انتقل بهما المطاف إلى نهائي البطولة الأمجد في أوروبا بعدما عبرا قطبي إسبانيا "برشلونة وريال مدريد" في النصف النهائي، بمعنى آخر كانت أندية ألمانيا لها وزنها في الملاعب الأوروبية، ليحقق البايرن الانتصار في نهائي ويمبلي الشهير بهدف الهولندي آريين روبين القاتل.

خمسة أعوام على الثلاثية الشهيرة تناوب على الفريق البافاري مدربان الأول الإسباني بيب غوارديولا الذي أكمل المسيرة البارزة محلّياً بتحقيقه للألقاب، ليأتي الدور بعده على الإيطالي كارلو أنشيلوتي وتصبح البوندسليغا حكراً على القلعة الحمراء مع تراجع كبير للأندية المنافسة "بوروسيا دورتموند_شالكه_ليفركوزن_فولفسبورغ"، ليكون تحقيق البايرن لأي لقب محلي هي مسألة وقت ليست إلا، وكان الإخفاق الأوروبي العامل المشترك بينهما.

سوء المستوى الفني داخل حدود ألمانيا لم يجبر إدارة بايرن على إبرام صفقات كبيرة في الفريق، فبعدما كثر الكلام عن التعاقد مع نجوم صف أول أمثال التشيلي ألكسيس سانشيز والجزائري رياض محرز مطلع هذا العام، تم الاتفاق على الكولومبي خاميس رودريغيز والإبقاء على الحرس القديم "ريبيري_روبين_رافينيا_مارتينيز_مولر"، تشكيلة اعتاد عليها المدرّب الخبير يوب هاينكس هم جنوده في 2013 ومن حققوا المجد سوّيةً وقتها.

لقراءة المقال كاملاً .. برجاء الضغط هنا