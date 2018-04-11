YOUR-ZONE: ذئاب روما ...وانتصار الأبطال

من كاتب YOUR-ZONE عمر عليلو

لم يكن أكثر المتفائلين من جمهور روما يتوقع هذا السيناريو ، لكن رفاق أدين دجيكو استحقوا التأهل وبجدارة ، لأن برشلونة لم تقدم شيئاً فيها، فالكرة كانت في اتجاه واحد، وهو مرمى تير شتيغن،

فالفيردي يتحمل كل وزر الخسارة، كان عليه اللعب بتشكيلته الأساسية، سيرجيو روبرتو مكان سيميدو، والدفع بباولينيو مع بوسكيتس وراكيتيتش، وإشراك ديمبيلي فور تسجيل روما للثاني، هنا تظهر قلة خبرة المدرب، فالفيردي يذكرني يما كان يفعله إنريكي .

مدرب روما دي فرانشيسكو ، أثبت أنه من المدربين الكبار، القادمين بقوة، فالطريقة التي لعب بها أمام برشلونة، جعلته يفوز، اللعب بثلاث مدافعين في الخلف كانت مغامرة منه، لكن كما يقال أفضل وسيلة للدفاع هي الهجوم، وهذا ما خطط له المدرب، وطبقه اللاعبون على أرضية الملعب.

فالفيردي ظل طوال 58 دقيقة من عمر المباراة وهو يدافع، وكأن الدفاع فقط سيضمن له المباراة، كان على فالفيردي أن يغير خططه كلها بعد الإنذار الأول والهدف الأول ، ثم جاء الانذار الثاني والهدف الثاني ، لكن فالفيردي لم يقم بأي تغيير ، لم يستفق من سباته حتى جاء الإنذار الثالث والهدف الثالت، الذي كان بمثابة رصاصة الرحمة .

على عكس فالفيردي ، لم يكن أمام مدرب روما ما يخسره، بعد الخسارة الكبيرة في مباراة الذهاب، فروما التي شاهدناها اليوم، لم تكن هي روما مبارة الذهاب، غير الخطة والتكتيك والاسلوب، ولعب بلا خوف، لهذا استحق الفوز ,

كرة القدم تعطي من يعطيها ، وروما لعبت الند للند مع برشلونة ، التي فقط اكتفت بالدفاع ، اضف الى ذلك الثقة العمياء في انهم ضمنوا التأهل ، وان هذه المباراة ما هي الا تحصيل حاصل ، هذا درس يجب استيعابه جيدا ، من اجل عدم تكراراه مستقبلا .

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