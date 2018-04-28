YOUR-ZONE: تألقٌ ملفتٌ للريدز و أملٌ قائمٌ للذئاب

من كاتب YOUR-ZONE : عبد الرحمان بن الشيخ

على ملعبه "أنفيلد" استقبل نادي ليفربول ضيفه نادي روما الإيطالي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا و تمكن الريدز من تحقيق فوزٍ عريض بخمسة أهداف لهدفين في مباراة خطف فيها الفرعون المصري محمد صلاح الأنظار بأدائه الرائع و المميز.

بداية المباراة كانت متكافئةً من جانب الفريقين في ربع الساعة الأول، و بعد مرور 18 دقيقة تعرض ليفربول لضربة موجعة بعد الخروج الاضطراري للاعبه أليكس تشامبيرلين بسبب الإصابة ليحل مكانه الهولندي جيورجينهو وينالدوم.

ضَغَط بعدها رفقاء مانيه على مرمى حارس روما بُغْية إحراز الهدف الأول و كان لهم ما أرادو في الدقيقة 36 حين سجل محمد صلاح بطريقة رائعة فك بها شيفرة دفاع نادي العاصمة الإيطالية، و في الوقت بدل الضائع للشوط الأول أضاف النجم المصري الهدف الثاني له و لفريقه بعد انفراده بالحارس أليسون لِيَرْفع الكرة فوقه بطريقة مميزة و ينتهي بذلك الشوط الأول على وَقْعِ تقدم رفقاء فيرمينو بهدفين دون رد.

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