YOUR-ZONE: الشياطين الحمر...بين كتيبة النجوم...و إنعدام شخصية البطل

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هذا الجيل الذهبي للشياطين الحمر،وضعته الصحافة العالمية ضمن المرشحين البارزين للمنافسة على اللقب العالمي.

لكن بالعودة إلى الوراء قليلا، سنجد أن هذا ما هو إلا حبر على ورق.

فالمنتخب البلجيكي في آخر بطولتين كبيرتين، مونديال 2014 و يورو 2016، لم يترك بصمة كبيرة بل ترك عديدا من نقاط الإستفهام.

ففي مونديال البرازيل، و رغم الخروج بشرف في ربع النهائي أمام الأرجنتين،فإن هازارد و زملائه لم يقدموا الآداء المنتظر منهم..فعانوا أمام الجزائر في أولى المباريات...و حتى في الدور الثاني كانوا في موقف محرج أمام المنتخب الأمريكي..

في اليورو الماضي، خيب البلجيكيون آمال مشجعيهم بآداء باهت بدأوه بالخسارة مع إيطاليا و أنهوه بخسارة مذلة أمام ويلز في دور الثمانية..

لكن المتفائلين، يرون أن هذا الجيل قد وصل إلى قمة نضجه الكروي، وأن مونديال روسيا سيكون هو الإمتحان الحقيقي للحكم على هذا الجيل من اللاعبين..

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