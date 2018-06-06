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كأس العالم روسيا FIFA 2018
كرة القدم

YOUR-ZONE: الشياطين الحمر...بين كتيبة النجوم...و إنعدام شخصية البطل

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قد لا يختلف إثنان على أن المنتخب البلجيكي يمتلك ترسانة من النجوم قد لا تتواجد في منتخبات عالمية أخرى... هازارد،كورتوا،دي بروين،كاراسكو و غيرهم من النجوم الذين سطعوا في سماء الكرة العالمية مع أنديتهم، لكنهم الآن في تحدي جديد و هو إثبات أنفسهم كمنتخب قادر على مقارعة كبار اللعبة في مونديال روسيا 2018.

Reuters

هذا المقال يأتيكم من YOUR-ZONE

هذا الجيل الذهبي للشياطين الحمر،وضعته الصحافة العالمية ضمن المرشحين البارزين للمنافسة على اللقب العالمي.

لكن بالعودة إلى الوراء قليلا، سنجد أن هذا ما هو إلا حبر على ورق.

فالمنتخب البلجيكي في آخر بطولتين كبيرتين، مونديال 2014 و يورو 2016، لم يترك بصمة كبيرة بل ترك عديدا من نقاط الإستفهام.

ففي مونديال البرازيل، و رغم الخروج بشرف في ربع النهائي أمام الأرجنتين،فإن هازارد و زملائه لم يقدموا الآداء المنتظر منهم..فعانوا أمام الجزائر في أولى المباريات...و حتى في الدور الثاني كانوا في موقف محرج أمام المنتخب الأمريكي..

في اليورو الماضي، خيب البلجيكيون آمال مشجعيهم بآداء باهت بدأوه بالخسارة مع إيطاليا و أنهوه بخسارة مذلة أمام ويلز في دور الثمانية..

لكن المتفائلين، يرون أن هذا الجيل قد وصل إلى قمة نضجه الكروي، وأن مونديال روسيا سيكون هو الإمتحان الحقيقي للحكم على هذا الجيل من اللاعبين..

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