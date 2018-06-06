YOUR-ZONE: أسود الأطلس يتأهبون لمعترك المونديال

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بعد غياب عن المحفل العالمي دام لعشرين عاماً لم يستطع من خلالها أسود الأطلس المشاركة في كأس العالم وكانوا يشكلون هامشه فقط ؛ نجحت الأسود في طرد النحس هذه المرة واستطاعت أن تضمن مكانا لها مع الكبار ليرفرف العالم الوطني في أرض الدببة ويعزف النشيد الوطني حيث تقام مباريات كأس العالم وذلك بقيادة المدرسة الفرنسية في التدريب والمتمثلة في هيرفي رونارد والتي أصبحت متخصصة في قيادة الأسود إلى المحافل العالمية.

الكل شهد كيف حقق المنتخب المغربي التأهل إلى كأس العالم 2018 بأداء استحق عليه الإطراء والمدح وبشباك تشكو فراغها من الأهداف أصبح الجمهور المغربي على موعد مع التاريخ ليشاهد درره تمثله في أرض الروس وتقارع كبار أوروبا وما شاكلهما من المنتخبات القوية.

المتتبعون المغاربة ينتظرون بفارغ الصبر إطلاق صافرة كأس العام ليستمتعوا بفتية آمنت بأحلامها وأحلام شعب بأكمله وحملت على عاتقها تمثيل وطن شغوف بكرة القدم ويهوى التحديات في أرقى المناسبات الكروية العالمية، أما الحديث داخل المجتمع المغربي لا تتبادل أطرافه إلا عن المنتخب المغربي ومتى سيلعب وبأي الصور سيظهر وكيف سيلعب لكن ما هو مؤكد عند الجماهير المغربية هو أن الأسود ستزأر بلغة المتعة والانتصار في كأس العالم وبأن المجموعة الثانية ستنطق بلسان الضاد وسيخطف الأسود بطاقة المرور للدور الثاني على حساب منتخبات عتيدة. وذلك بالنظر إلى تشكيلة المنتخب الوطني التي تحتوي على شباب يتقنون فن مداعبة كرة القدم ويلعبون في كبريات النوادي الأوروبية. فغني عن البيان أن المنتخب المغربي سيتنافس على إحدى بطاقتي التأهل لدور المغلوب مع المنتخب الإسباني والبرتغالي وكذلك الإيراني والتي ستكون أولى مبارياته معه.

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