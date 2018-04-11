YOUR-ZONE: أسباب فشل مانشستر سيتي في تحقيق الريمونتادا

كاتب YOUR-ZONE محمد ابراهيم

فشل مانشستر سيتي في "الريمونتادا" نظراً لإستحالة أن لا يسجل ليفربول بما يملكه من ألة تهديفية فتاكة بل أن الريدز هم من حسموا المواجهة لصالحهم بهدفي الفرعون محمد صلاح والسليساو فيرمينيو مقابل هدف مواطنه جبريل جيسوس ليصلوا للمربع الذهبي لأول مرة منذ عشرة أعوام تقريباً يوم إلتقوا تشيلسي في نفس الدور ويتبخر حلم الإسباني بيب غوارديولا ويتأجل مرة أخرى في معانقة الأميرة الأوربية التي خاصمته منذ مغادرته لبرشلونة.

وقد لعب كل من يورغن كلوب وبيب غوارديولا ومحمد صلاح أدوار البطولة التي رسمت ملامح النتيجة وكانوا الأكثر تأثيراً في الأحداث

كلوب الحكيم

بغض النظر عن لسجل الجيد للألماني أمام الفيلسوف فإن كلوب أدار هذه المباراة بحكمة ومهارة وذكاء فهو إختار السلامة في البداية وقرر أن يتحمل لاعبوه عبء المباراة في الشوط الأول مُحترماً رغبة كتيبة غوارديولا المتوقعة في تعويض نتيجة الأنفيلد الثقيلة.

وبالرغم إصابة مرماه بهدف مبكر في الدقيقة الثانية إلا أنه نجح في تحفيز لاعبيه وتنظيم صفوفهم ليخرج بأقل خسارة في الشوط الأول والأهم أنه إستنزف المخزون البدني للاعبي السيتزنس ونال من معنوياتهم مع مرور الوقت.

وفي الشوط الثاني بدأ يورغن في تطوير الأداء الهجومي شيئاً فشيئاً عن طريق إستغلال الثلاثي الرهيب صلاح وفيرمينيو ومانيه للمساحات التي ظهرت نتيجة إندفاع لاعبي السيتي للهجوم وكان متأكداً من تفوق لاعبيه للفارق الكبير في السرعة بينهم وبين ثلاثي الدفاع السماوي أوتامندي ووكر ولابورت فكان له ما أراد.

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