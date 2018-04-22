Your Zone​- نابولي أحيى أحلامه الراكدة في الكالتشيو !

زمن جميل مر بسرعة و لكنه بقي خالدا لدى كبار نابولي فتم سرد وقائعه بجميع تفاصيله لعل ذلك يهز أقدام الأجيال المتعاقبة هزا فيحتلون ملاعب إيطاليا التي شهدت بداية غزو الأتزوري و لو بصفة تدريجية منذ موسم 2010-2011 ، فالفريق لم يغب في السنوات الأخيرة عن مركز يجعله ضمن كبار القارة العجوز ، ففي إيطاليا هناك سيدة عجوز كلما زاد عداد سنواتها إلا و زادت عنفوانا متجاوزة كل من يحاول صدها عن بلوغ العرش أو إسقاطها منه .. نابولي بقيادة " ساري " تعلم كيفية إدارة الدوري الإيطالي , فالتتويج مسار بدايته صعبة أما نهايته فهي الأصعب ..

أبناء الجنوب توجوا منذ أشهر قليلة بلقب شرفي بإعتبارهم أبطال الخريف محققين 15 فوزا من 19 جولة ، 3 تعادلات و نكسة واحدة كان ورائها الإبن المدلل يوما " هيغوايين " .. نابولي ، أكثر الفرق ثباتا أداءا و نتيجة فالفريق هو عبارة عن ماكينة نفخت فيها من روح ممتعة فجعلتها كيانا حيا يهز الأبدان بتفاعلاته المثيرة ، فملعب سان باولو هو عبارة عن قلب خافق لا يعرف للتوقف معنى ..