BBC وSKY تشكوان قناة القرصنة "beoutQ" إلى المفوضية الأوروبية



وكشفت صحيفة "ذو غارديان" البريطانية أن BBC وSKY تقدمتا بشكوى لدى المفوضة الأوروبية للتجارة آنا مالمستروم لاتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة ودعم احتجاج رسمي من الاتحاد الأوروبي على الحكومة السعودية من أجل الضغط على "beoutQ" بسبب بث محتوى القناتين في المملكة المتحدة بشكل غير قانوني وغير شرعي.



وأضافت الصحيفة أن قناة القرصنة السعودية تبث محتوى القناتين البريطانيتين دون توقف وذلك عبر شركة عربسات التي تتخذ من السعودية مقراً لها.



وسلّطت SKY في رسالتها إلى المفوضية الأوروبية الضوء على الخطر الذي تشكله beoutQ ، بتهديد ملكيتها الفكرية، "التهديدات الموجهة إلى قنوات البث الأوروبية وأصحاب الحقوق من مصدر جديد نسبياً ولكنه سريع النمو للقرصنة السمعية والبصرية، أي خدمة beoutQ".

وأضافت القناة البريطانية في رسالتها: "تدرك (SKY) أن الإدارة العامة للتجارة تخطط قريبا لإطلاق مسعى نحو سلطات المملكة العربية السعودية بشأن هذه القضية. الغرض من هذه الرسالة هو التأكيد على دعم SKY الكامل لهذا الشرط ".



من جهتها، قالت هيئة الإذاعة البريطانية BBC إن النشاط غير القانوني لـ beoutQ كان له تأثيراً سلبياً على صفقات التمويل والترخيص في جميع أنحاء أوروبا.



وأضافت: "سيؤثر توافر قنوات BBC والمحتوى عبر beoutQ على قدرة BBC Studios على ترخيص هذه القنوات للشركاء في جميع أنحاء أوروبا وكذلك قدرة شركائنا الأوروبيين على بيع الاشتراكات في خدمات التلفزيون الخاصة بهم".



وكانت رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز أدانت أيضاً بشدة القرصنة غير الشرعية في المملكة العربية السعودية لمباريات الدوري الجارية حالياً والتي تقوم بها قناة القرصنة والتي توفر هذا البث المقرصن في المملكة وفي كثير من مناطق الشرق الأوسط.