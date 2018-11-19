5 دقائق وداعية لكاهيل أمام لبنان

وتأتي المباراة الودية ضمن استعدادات المنتخبين لخوض كأس آسيا 2019 في الإمارات بدءا من الخامس من كانون الثاني/يناير المقبل، ويدافع فيها المنتخب الأسترالي عن اللقب الذي أحرزه على أرضه عام 2015.

وأكد غراهام اليوم أنه يعتزم الإفادة الى أقصى حد من هذه المباراة التحضيرية، وسيمنح لاعبه كاهيل، صاحب 50 هدفا دوليا وأربع مشاركات في كأس العالم آخرها مونديال روسيا 2018، فرصة للمشاركة في الدقائق الخمس الأخيرة فقط.

وقال المدرب "في تصريح صحفي: الدقائق الـ85 الأولى ستكون مخصصة بالكامل لأدائنا"، ستكون اخر مباراة لنا هذا العام، لا مباريات ودية أخرى لدينا، لذا الدقائق الخمس الأخيرة ستكون لتيمي".

من جانبه أشار كاهيل إلى أن هذه الدقائق ستكون "أفضل خمس دقائق في حياتي".

وأعرب اللاعب السابق لنادي إيفرتون الإنكليزي، عن أمله في إنهاء مسيرته مع المنتخب بتسجيل هدفه الحادي والخمسين، قائلا "أنا واثق من أنني سأحصل على فرصة لذلك".

وسبق لكاهيل أن سجل هدفا في مرمى المنتخب اللبناني، وذلك في مباراة ودية أقيمت على ملعب صيدا البلدي في جنوب لبنان في السادس من أيلول/سبتمبر 2012، وانتهت لصالح أستراليا بثلاثية نظيفة.

وكان لبنان تعادل مع أوزبكستان سلبيا في بريزبين الخميس الماضي، فيما تعادلت أستراليا مع كوريا الجنوبية (وصيفتها في النسخة الأخيرة لبطولة آسيا 2-1 بعد التمديد) 1-1 في بريزبن أيضا السبت.

وتخوض أستراليا النهائيات الآسيوية في المجموعة الثانية التي تضم سوريا والأردن وفلسطين، بينما يلعب لبنان في المجموعة الخامسة التي تضم السعودية وقطر وكوريا الشمالية.

