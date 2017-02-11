17 قتيلاً في افتتاح الدوري الأنغولي

وقال المتحدث باسم الشرطة أورلندو برنردو لوكالة فرانس برس إنّ تدافعاً حصل: "عند مدخل ملعب 4 يناير، ما أدى إلى مقتل 17 شخصاً، بينما جرح 56 آخرون ونقلوا إلى المستشفى". وأضاف أنّ العديد من الأطفال قد لقوا حتفهم.

وأشارت الشرطة إلى أنّ المئات من المشجعين حاولوا الدخول إلى الملعب الذي كان يغص بالحشود ويتسع لـ12 ألف مشجع.

من جهته وصف فريق ريكرياتيفو دو ليبولو، الفائز بلقب الدوري المحلي أربع مرات من 2011 حتى 2015، ما حصل بأنه حادث "مأساوي".

وروى ريكرياتيفو على موقعه الالكتروني أنه "في وقت كان الفريقان يتواجهان على أرض الملعب، حاول المشجعون دخول الاستاد من أجل مشاهدة المباراة (...) فقتل 17 شخصاً في التدافع وجرح 56 آخرون".

ووصف ما حصل بأنه "مأساة غير مسبوقة في تاريخ كرة القدم الأنغولية".

وأفادت وكالة الأنباء الأنغولية الرسمية بأنّ وزارة الرياضة طلبت من الاتحاد الوطني لكرة القدم ومن المسؤولين المحليين إجراء تحقيق من أجل تحديد أسباب التدافع الدموي ودعتهم إلى "اتخاذ الإجراءات المناسبة".

من جهته ندّد رئيس فريق سانتا ريتا بـ"خطأ فادح" قد تكون الشرطة ارتكبته "من خلال سماحها للحشود بالإقتراب من الملعب".

وذكر بدرو نزولونزي لوكالة الأنباء البرتغالية "لوزا" أنه كان هناك "كثيرون ما كانوا يريدون دفع المال، وأنّ الذين لم تكن بحوزتهم بطاقات لم ينجحوا في الدخول. وهنا بدأ الإرتباك. هذا محزن".

واعتبر أنّ كل ما حدث "هو خطأ الشرطة. كان من السهل تفادي ذلك. كان مفترضاً ببساطة توسيع الطوق الأمني".