"يويفا" يقر تعديلات جديدة على روزنامة الكؤوس الأوروبية

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان في ختام اجتماع لجنته التنفيذية في هلسنكي: "تمت الموافقة على إقامة نهائي دوري الأبطال ونهائي يوروبا ليغ (الدوري الأوروبي) خلال أسبوع واحد في الفترة من 2018 إلى 2021.

وعليه، سيقام نهائي الدوري الأوروبي لعام 2019 الأربعاء 29 أيار/مايو، ونهائي دوري الأبطال السبت في الأول من حزيران/يونيو.

وأوضح الاتحاد: "الهدف من هذا التغيير هو إقامة نهائي يوروبا ليغ بعد انتهاء البطولات المحلية".

يذكر أن نهائي هذه المسابقة لعام 2017 سيقام في ستوكهولم في 24 أيار/مايو أي قبل أيام من المرحلة الأخيرة في الدوري الإيطالي، في حين يقام نهائي دوري أبطال أوروبا في الثالث من حزيران/يونيو في كارديف.

ويأتي هذا التغيير بعد عدة أشهر من الإصلاح الذي أدخل على مسابقة دوري أبطال أوروبا والقاضي بضمان مشاركة أربعة أندية من كل من ألمانيا وإسبانيا وإنكلترا وإيطاليا في دور المجموعات بموجب النتائج الجيدة التي حققتها سابقا.