"يويفا" يطالب رابطة الدوريات الأوروبية بإنهاء "المجابهة"

وذكر أعضاء باليويفا عقب اجتماع للجنة التنفيذية للاتحاد عقد في هلسنكي، إنه لا يفترض على رابطة الدوريات الأوروبية المحترفة محاولة استعراض القوة.

وكانت الرابطة قد عقدت قبل أيام اجتماعاً للجمعية العمومية، ولوّحت بتضارب في المواعيد يربك جداول مباريات بطولتي دوري الأبطال والدوري الأوروبي، وذلك في ظل منح الأندية "الحرية الكاملة" في جدولة مبارياتها، بعد أن انتهت مذكرة التفاهم الموقعة مع اليويفا في 15 أذار/مارس

الماضي.

وكانت رابطة الدوريات الأوروبية قد دخلت في خلاف مع اليويفا، حيث اشتكت من عدم استشارتها في إصلاحات دوري الأبطال والدوري الأوروبي، والتي تطبق خلال الفترة ما بين عامي 2018 و2021، وقد أبدت رغبتها في وجود ممثلين عنها في اللجنة التنفيذية لليويفا.

وذكرت الرابطة أنها ستواصل المحادثات مع اليويفا، وقد دعت لاجتماع استثنائي للجمعية العمومية في السادس من حزيران/يونيو المقبل في جنيف لبحث القضية.