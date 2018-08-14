"يويفا" يختار رونالدو على حساب بايل ضمن المرشحين لأفضل هدف للموسم

واستبعد اليويفا الويلزي غاريث بايل زميله السابق في النادي الملكي الذي سجل هدفا مشابها، ما أثار انتقادات واسعة.

وسجل رونالدو هدفه عبر كرة مقصية خلفية رائعة في ذهاب الدور ربع النهائي لمسابقة دوري الأبطال في الثالث من نيسان/أبريل، والتي فاز فيها فريقه 3-صفر، في طريقه لإحراز اللقب الثالث تواليا له في المسابقة.

وأجمع النقاد على أن الهدف كان من الأجمل في تاريخ المسابقة، ولقي إشادة بدأت من مشجعي يوفنتوس الذين صفقوا لرونالدو، إضافة لمدربي ريال في حينه الفرنسي زين الدين زيدان ويوفنتوس ماسيميليانو أليغري.

ورونالدو هو الهداف التاريخي للمسابقة مع 121 هدفا، بحسب الموقع الإلكتروني للاتحاد. وانتقل البرتغالي أفضل لاعب في العالم خمس مرات، هذا الصيف من ريال الى يوفنتوس، في صفقة بنحو 100 مليون يورو.

الا أن زميل رونالدو السابق بايل، سجل هدفا اعتبره العديد من المعلقين بجودة هدف رونالدو على الأقل، وذلك في نهائي المسابقة ضد ليفربول الإنكليزي (3-1) في 26 أيار/مايو في كييف. وسجل بايل الهدف بكرة أكروباتية بعد نحو دقيقتين فقط من دخوله أرض الملعب، بعد عرضية من زميله البرازيلي مارسيلو من الجهة اليسرى. ومنح الهدف ريال التقدم 2-1، قبل أن يحسم بايل نفسه النتيجة بإضافة هدف ثان في الدقيقة 83.

وفي حين أوضح الاتحاد الأوروبي أنه يعتمد في اختياره المرشحين الـ 11 للجائزة، على تسمية لاعب واحد عن كل مسابقة أساسية تابعة له، لقي استبعاد هدف بايل الاستثنائي، انتقادات واسعة.

واعتبر موقع "ويلز أونلاين" الويلزي أن الاتحاد القاري "تغاضى" عن هدف بايل، على رغم أنه "سيبقى محفورا في الأذهان لفترة طويلة"، بينما رأت صحيفة "ديلي مايل" الإنكليزية أن عدم ترشيح بايل هو أمر "مفاجئ".

كما انتقد مستخدمون عبر مواقع التواصل الاجتماعي تفضيل رونالدو على بايل. وكتب مستخدم على موقع "تويتر" يقدم نفسه باسم جوش سلاك "أعتقد أن هدف بايل هو أفضل من هدف رونالدو، لأنه دخل (كبديل) وسجل على المسرح الأهم على الإطلاق، نهائي دوري أبطال أوروبا".

وقالت مستخدمة تقدم نفسها باسم زوي "الهدف الأجمل والأهم في دوري أبطال أوروبا سجله بايل، ولم ينل حتى ترشيحا ليكون الأفضل".

ومن ضمن المرشحين للجائزة أيضا، لاعب مرسيليا الفرنسي ديميتري باييت لهدف سجله في مرمى لايبزيغ الألماني في إياب الدور ربع النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" (5-2)، بعد تسديدة قوية من الجهة الخارجية للقدم اليمنى إثر مجهود فردي لافت.

وتشمل قائمة الأهداف المرشحة، هدفا سجلته الإنكليزية لوسي برونز لصالح فريقها ليون الفرنسي في مرمى مانشستر سيتي الإنكليزي (1-صفر) في الدور نصف النهائي لمسابقة دوري الأبطال للفرق النسائية.

وسيتم إعلان الهدف الأجمل في 27 آب/أغسطس إثر عملية تصويت تجرى عم الموقع الالكتروني للاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وأوضح الاتحاد أنه اختار مرشحا واحدا عن كل مسابقة أساسية، بما يشمل التصفيات الأوروبية لنهائيات كأس العالم، وبطولات الفئات العمرية، وكرة الصالات.

وتمنح هذه الجائزة للمرة الرابعة، وسبق أن نالها الأرجنتين ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني عامي 2015 و2016، ولاعب يوفنتوس الكرواتي ماريو ماندزوكيتش في العام الماضي.

