يوفنتوس يتخطى عقبة ميلان ويواصل إنفراده بصدارة الكالتشيو

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حسم فريق يوفنتوس قمة الأسبوع أمام ضيفه ميلان بعدما تغلب عليه بهدفين مقابل هدف واحد فى الوقت القاتل من عمر اللقاء على أرضية ميدان يوفنتوس أرينا و ذلك ضمن مباريات الأسبوع الثامن و العشرين من الدوري الإيطالي، ليستمر بذلك اليوفى تحليقه بصدارة الدورى فى طريقه للظفر بلقبه السادس توالياً.

كلاسيكو إيطاليا دخله الطرفان بطموحات متباينة تماماً فاليوفى المتصدر يبحث عن تعميق الفارق مع أقرب ملاحقيه روما و نابولى من أجل الإحتفاظ باللقب للموسم السادس توالياً، أما ضيفه ميلان فهو يحضر بإسمه التاريخى فقط فى تورينو لآن واقعه سئ للغاية و ذلك لآن أكبر طموحات الفريق مع نهاية الموسم هى إحتلال إحدى المقاعد الأوروبية حتى و إن كانت مؤهلة للدوري الأوروبي .

لكن ذلك لم يمنعنا بكل تأكيد من مشاهدة مباراة كبيرة و مشوقة بين الطرفين و الدليل على ذلك أن الفريقين تواجها من قبل فى الموسم الحالى فى ثلاثة مناسبات فاز منها ميلان فى لقائين فى مرحلة الذهاب فى الدورى و الآخرى فى كأس السوبر أما فوز اليوفى فكان فى كأس إيطاليا، و منذ إنطلاقة اللقاء كاد اليوفى يصبح فى المقدمة فى الدقيقة الرابعة بعد تسديدة لاعبه ماركو بياكا الأرضية من داخل منطقة الجزاء و لكن الحارس المتألق جانلويجى دوناروما تصدى لها بنجاح .

و بعدها بخمسة دقائق كرر اليوفى المحاولة من جديد و هذه المرة بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء لنجمه باولو ديبالا و لكن دوناروما تكفل بها أيضاً، و فى الدقيقة الرابعة و العشرين حاول غونزالو هيغواين بتسديدة منه هو الآخر و لكن دوناروما إستمر فى تألقه و تصدى لها، و لكن صمود دوناروما لم يستمر طويلاً ففى الدقيقة الثلاثين تمكن اليوفى من إفتتاح التسجيل أخيراً عبر مدافعه المغربى مهدى بن عطية .

و قبل نهاية الشوط الأول و تحديداً فى الدقيقة الثالثة و الأربعين تمكن كارلوس باكا من خطف هدف التعادل لفريقه من الفرصة الوحيدة التى جائت للضيوف وسط غفلة دفاعية من اليوفى لينتهى الشوط بالتعادل بهدف من الجانبين، و فى الشوط الثانى دخل اليوفى بقوة مجدداً سعياً للتقدم من جديد و فى الدقيقة الخمسين كاد يتحقق له بعدما نفذ ميراليم بيانيتش ركلة حرة قريبة من منطقة الجزاء و لكن دوناروما أبعدها بنجاح .

و بعدها بعشرة دقائق كرر بيانيتش محاولته و هذه المرة بتسديدة من خارج منطقة الجزاء و لكن دوناروما و العارضة أوقفا اليوفى معاً، و مع مرور الدقائق و إستمرار فشل أصحاب الأرض فى إستغلال الفرص المتاحة أمامهم للتسجيل تحسن أداء فريق ميلان كثيراً و أصبح نداً قوياً أمام السيدة العجوز .

و فى الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع طرد الحكم لاعب ميلان خوسيه سوزا، و بعدها بثلاثة دقائق إحتسب الحكم ركلة جزاء لمصلحة اليوفى نفذها باولو ديبالا بنجاح مسجلاً هدف الفوز القاتل لفريقه، ليطلق بعدها الحكم مباشرة صافرة النهاية ليحقق اليوفى فوزاً فى غاية الصعوبة جعله يحلق وحيداً فى صدارة الكالتشيو .