يوفنتوس والحكام

في مثل هذا الوقت من كل عام تقريبا ومع الدخول في مرحلة الحسم فى الموسم الاوروبي يحين موعد الهراء السنوي حول قضية " اليوفنتوس والحكام " .

صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تمتليء بالاتهامات المعتادة لليوفي بمساعدة التحكيم، الحديث حول ريتزولي بل والعودة إلى زمن كولينا ومن قبله واتهام الاتحاد الإيطالي والحكام وجميع المسؤولين عن كرة القدم في ايطاليا و...

جميعنا يعلم بوجود مجاملات يفرضها الواقع لبعض اللاعبين والأندية، وأن ضغط الإعلام والجماهير يضطر الحكم أحيانا لأن يصفر بقرار لم يكن ليصفر به دون تلك الضغوط . ولكن هذه الأشياء لا تتعدى خطأ يحتسب على الرغم من كونه التحام طبيعي، لمسة يد غير متعمدة لا يدرك الحكم ذلك تحت تصفيرات الجماهير ...

ولكن أن يصنع الطليان وهما بأن اليوفي هو الفريق المدلل للاتحاد الإيطالي ويصدقون ذلك ويصنعوا لهم كهفا يعيشون فيه دور الضحية المتضررة دائما من التحكيم وما إلى ذلك هو مجرد شعور بالعجز عن مطاردة اليوفي ليس إلا .

فلماذا سمح الاتحاد الإيطالي بهبوط اليوفي إبان فضيحة الكالتشيو بولي إذا كان هو فريقه المدلل ؟! ، وأين كان الحكام حين كان اليوفي يترنح بين المركز السابع والتاسع قبل عهدة كونتي ؟

كيف لفريق سطر مجدا لأكثر من مائة وخمسة عشر عاما على المستوى المحلي والأوروبي والعالمي وأخرج أعظم أساطير اللعبة أن يتهم بأنه صنع كل هذا بفضل التحكيم ومساعدات الاتحاد الإيطالي ؟!

يوفنتوس عانى ما يعانيه قطبي ميلانو حاليا، عانى ازمات الديون واللعب بأنصاف اللاعبين والمنافسة على المركز السابع والسادس . الفارق الوحيد أن يوفنتوس نجح في النهوض والعودة مرة أخرى إلى القمة ولم يقف ويرمي اللوم على الحكام والأزمة الاقتصادية و الاتحاد الإيطالي كما تفعل فرق إيطاليا اليوم .

يوفنتوس نجح في إدارة أزمته بحنكة ووضع يده على المشكلة الحقيقية ولم يهرب منها ليرتدي ثوب المظلوم الذي تجتمع كل الدنيا حوله لإسقاطه .

وأخيرا .. لا يوجد فريق مدلل للحكام ، مجاملات الحكام للأندية الكبرى أحيانا لا تقتصر على فريق واحد وإنما تنقسم على الجميع تحت ضغوطات الإعلام والجماهير وخلافه، كفاكم البحث عن شماعة تعلقون عليها أزماتكم وابحثوا عن المشكلة الحقيقية لتعودوا إلى القمة التي افتقدتكم لسنوات وسنوات ... ببساطة .. تعلموا من يوفنتوس .

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