ولماذا أرحل

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والحقيقة أن الفرنسي يملك العديد من الأسباب التي وإن لم تبدو مقنعة للبعض وفي مقدمتهم الغالبية من عشاق النادي اللندني إلا أنها كافية بالنسبة له للإستمرار وهي

الإحساس بالتملك

فينجر ولا شك هو الصانع الحقيقي لتاريخ الأرسنال ومعه بنى الفريق إسماً أكبر في القارة الأوربية وهذا جعله يشعر بأنه أكثر من مجرد مدرب له وأكبر من تقرر هزيمة أو حتى بطولة رحيله أو بقائه ويساوره دائماً ذلك الإحساس بأنه يملك جزءاً من هذا التاريخ.

عدم الإحساس بالفشل

أرسين شخصية عقلانية جداً ويرى من زاوية نظرية بحتة أنه ناجح وناجح جداً مع المدفعجية لأن من وجهة نظره مقاييس ذلك تتحدد بناءً على الأهداف التي تحددها له الإدارة. ومادامت لم تطالبه بالبطولات فهى لا تأتي في أول أولوياته وقد حقق منها ما أتاحت له الظروف ذلك.

كما أنه على الجانب الأخر الإقتصادي والذي تعطيه الإدارة الأفضلية المطلقة قد ساعد النادي في بناء ملعب جديد وحجز للفريق مقعد شبه دائم في دوري أبطال أوربا. وأدخل الملايين لخزينة النادي من خلال بيع العديد من النجوم الذين تكونوا على يديه. إذن هو ناجح وبإمتياز جداً وفقاً لم يطلب منه.

البيئة المثالية

لن يجد فينجر بيئة أفضل من قلعة الجانرز فهو الأمر الناهي في كل ما يتعلق بكرة القدم ويحظى بصلاحيات مطلقة. أضف إلى ذلك عدم تعرضه لأي ضغوط تتعلق بالمنافسة على الألقاب. ناهيك على أنه كان يتعامل معظم الوقت مع لاعبين شبان لا يفعلون شيئاً إلا تنفيذ تعليماته داخل وخارج الملعب.

وقد رأينا كيف بدأت علاقته تتوتر بالنجوم سانشيز وأوزيل في الأونة الأخيرة بسبب شعورهم بعدم وجود رغبة حقيقية لديه في تحقيق البطولات كما وعدهم عند التعاقد.

حب الإستقرار

الفرنسي بطبيعته شخصية هادئة تحب الإستقرار وتكره التغيير. لذلك لا يرغب داخلياً في ترك مكان حقق بالفعل فيه نجاحاً إلي مكان أخر لا يعرف ماذا ينتظره فيه.

والدليل على ذلك أنه رفض أكثر من مرة تدريب منتخب بلاده والذي يعتبر حلم أي مدرب خوفاً من المغامرة والفشل.

نهاية المشوار

وربما يعد هذا هو العامل الرئيسي في حالة التردد التي يعيشها فينجرالأن. فهو يعلم أنه لم يتبقى له أكثر من ثلاثة أو أربع مواسم على الأكثر في مسيرته التدريبية كان قد خطط أن يعيشها في هدوء داخل جدران الأرسنال. لذا من الصعب عليه أن يستبدل ذلك بتجربة جديدة سيقضيها تحت ضغوط إثبات الذات في نادي جديد مع لاعبين مختلفين وبصلاحيات أقل.

بإختصار أرسنال هو الجنة التي يرفض فينجرالخروج منها لمجرد خسارة كارثية أو إحتجاجات للجماهير. والسؤال لك عزيزي القارئ هل سترحل لو كنت مكانه ؟

لو كنت أنا فالإجابة ستكون بالتاكيد ولماذا أرحل.