وفاة مشجع كرة قدم في تونس

ونعى الافريقي في بيان نشره عبر فيسبوك "المحب" (المشجع) عمر العبيدي.

وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية خليفة الشيباني في تصريح لفرانس براس ان الحماية المدنية انتشلت صباح الاحد جثة شاب يبلغ من العمر 18 عاما من مجرى مياه "وادي مليان" الذي يبعد نحو ثلاثة كلم عن ملعب رادس (ضواحي العاصمة).

وقال الشيباني ان القضاء سيتولى البحث في القضية.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تعليقات اعتبر بعضها ان الشاب القى بنفسه في مجرى المياه، وارجع البعض الاخر السبب الى الهروب من قوات الامن اثر مناوشات بين انصار الفريقين.

وتتكرر في تونس احداث العنف في الملاعب، وفي آذار/مارس، تعرضت غرفة النقل المباشر التابعة للقناة الرسمية "الوطنية" لاعتداء من قبل مشجعي النجم الساحلي على هامش مباراته مع الافريقي في مدينة سوسة.

ومنتصف شباط/فبراير، اصيب 38 شرطيا اثر تعرضهم للرشق بقنابل دخانية وحجارة ومقاعد في مباراة بين الترجي الرياضي والنجم الساحلي في العاصمة تونس.

