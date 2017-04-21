وفاة مدافع إنكلترا السابق إيهيوغو

وتعرض إيهيوغو لأزمة قلبية الخميس خلال إشرافه على حصة تدريبية لفريقه وتلقى الإسعافات الأولية في أرضية الملعب قبل أن ينقل إلى المستشفى، لكنه فارق الحياة اليوم الجمعة بحسب ما أعلن توتنهام في بيان قال فيه "نعلن بحزن شديد وفاة أوغو إيهيوغو".

وبدأ إيهيوغو الذي خاض أربع مباريات دولية مع المنتخب الإنكليزي، مسيرته الكروية عام 1989 مع وست بروميتش ألبيون، قبل الانتقال إلى أستون فيلا الذي دافع عن ألوانه من 1991 حتى 2000، ثم ميدلسبره الذي بقي في صفوفه حتى 2007 (لعب موسما واحدا مع ليدز يونايتد على سبيل الإعارة).

ومرّ إيهيوغو في نهاية مشواره الكروي برينجرز الاسكتلندي (2007-2008) وشيفيلد يونايتد (2008-2009) وويمبلي (2012)، وهو توج خلال مسيرته بلقب كأس الرابطة ثلاث مرات (1994 و1996 مع أستون فيلا و2004 مع ميدلسبره).