وفاة شانوف حارس مرمى دينامو كييف والإتحاد السوفياتي سابقاً
أعلن نادي دينامو كييف الأوكراني وفاة حارس مرماه وحارس مرمى منتخب الإتحاد السوفياتي السابق فيكتور شانوف عن عمر يناهز 57 عاماً.
ولم يحدد النادي سبب وفاة شانوف الذي خاض أكثر من مئتي مباراة بين عامي 1982 و1990، ولكن تقارير اعلامية محلية ذكرت أن شانوف تعرض لهجوم في كييف الشهر الفائت وبقي منذ ذلك الوقت يعاني من آثار جروح وارتجاج في دماغه.
وسبق لشانوف أن كان احتياطياً للحارس الأسطورة رينات داساييف وصيف بطل أوروبا عام 1988، وأحرز مع دينامو كأس الكؤوس الأوروبية عام 1986.
كما توج شانوف مع دينامو كييف بلقب البطولة السوفياتية ثلاث مرات ولقب الكأس خمس مرات.