وفاة راي ويلكينز قائد إنكلترا السابق

وعانى ويلكينز من توقف في القلب السبت الماضي وأدخل إلى المستشفى حيث وضعه الأطباء في غيبوبة صناعية.

وقالت الرابطة في بيان على تويتر "تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة راي ويلكينز لاعب وسط منتخب إنكلترا السابق عن عمر يناهز 61 عاما. نتقدم بأحر التعازي لكل أعضاء الرابطة وأفراد أسرته وجميع أصدقائه".

ولعب ويلكينز 84 مباراة دولية مع منتخب إنكلترا بين 1976 و1986 كما لعب أكثر من 150 مباراة مع كل من تشيلسي ومانشستر يونايتد وكوينز بارك رينجرز، ولعب أيضا لفترات قصيرة في الخارج مع ميلان الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي.

وخلال مسيرته التدريبية التي امتدت على مدار 20 عاما تولى ويلكينز تدريب كوينز بارك رينجرز وفولهام والمنتخب الأردني كما عمل مساعدا في تشيلسي فترتين منفصلتين.