وفاة المدرب السابق لإنكلترا غراهام تايلور

وصنع تايلور اسماً له في الكرة الإنكليزية بعدما صعد بواتفورد إلى دوري الدرجة الأولى (بحسب الصيغة القديمة) عام 1982، كما حقق نجاحات مع استون فيلا، قبل أن يتسلم مهمة الإشراف على المنتخب بين العامين 1990 و1993.

وأصدرت عائلة غراهام، اللاعب السابق لغريمسبي تاون (1962-1968) ولينكولن سيتي (1968-1972) بياناً جاء فيه "بحزن كبير، نعلن أن غراهام تايلور فارق الحياة في منزله في وقت باكر من صباح اليوم جراء ما يُعتقد أزمة قلبية".

أضاف "العائلة مفجوعة بهذه الخسارة المفاجئة التي لم تكن متوقعة".